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孟津会盟：“梨花经济”成乡村振兴新动力【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.21 22:22

　　眼下，孟津会盟镇铁炉村的梨花迎来了一年一度的盛花期。19日，70多岁的丁根太正在自家梨园里忙着给花朵授粉。

丁根太在自家果园里为梨花授粉

　　丁根太的果园有两亩多，平日里他和老伴用心守护着这些果树，授粉、施肥、浇地、松土、除草等农活大多都是老两口自己干。

　　“我的果园一年能有近5万元的收入，照顾这些摇钱树，可不敢怠慢。”丁根太说完，爽朗地笑了起来。

　　铁炉村党支部书记臧占伟介绍，该村梨树种植基地采取“党支部+合作社+农户”的经营模式，党支部发挥主体作用，村集体成立种植合作社，农户自愿参加。所有梨树统一种植、统一管理，果实成熟后统一销售，通过规模化经营，促使农民抱团发展，进而走出一条强村富民之路。

　　高效农业的发展离不开技术支撑。近年，该村群众通过农业技术推广、授课等方式掌握了不少专业技能。经过多年发展，铁炉村涌现出一大批种植能手和技术人才，丁根太就是其中一员。

　　忙碌着的丁根太说：“都说咱孟津梨好吃，除了水好、土好，也离不开好的管理。加强梨树花期管理，可以提高坐果率和果实品质。果子好吃，收入自然跟着高。”

　　丁根太不仅爱自己钻研，闲下来的时候他还会把村里的后辈们召集到一起，把自己多年积累的经验讲给大家听，共同提高梨树种植技术。问及这样做的初衷，他自豪地：“我是共产党员，乡村振兴是让咱乡亲们都富起来，一人富可不是富！”

　　截至目前，铁炉村发展梨树种植2700亩，年产孟津梨1600余万斤，年产值约2500万元。如今，这些花满枝头的果树，俨然已经成为当地农民发家致富的“绿色银行”。

　　站在脱贫攻坚衔接乡村振兴的起始之年，如何持续做好产业文章，实现农业强、农村美、农民富？

　　铁炉村的答案是实施农旅融合。

　　臧占伟说：“村里已经连续多年举办梨花节、采摘节，还建设了孟津梨主题公园。但基础设施配套水平还有待提高。”根据规划，今年该村已完成孟津梨主题公园环山道路硬化、周边山体绿化、旅游设施完善等工程，今后游客体验舒适度将大幅提高。

　　看着一簇簇雪白的梨花，望着平整的环山路，丁根太说：“今年梨花节，来咱铁炉村的游客一定不会少；将来，咱铁炉村百姓的日子也一定会更好。”说罢，老丁的笑声再次荡漾在梨花花海里。 (洛报融媒记者 郭飞飞 通讯员 贾鹏波 陈笑迎 文/图/视频)
[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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