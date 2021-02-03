洛阳将推进电动自行车挂牌管理

开辟老年人车驾管业务绿色通道，推进电动自行车挂牌管理，建设综合性智能交通中心控制平台……3月20日，我市召开2021年全市公安交通管理工作会议，透露出这些与每个交通参与者息息相关的信息。

开辟老年人车驾管业务绿色通道，推进电动自行车挂牌管理，建设综合性智能交通中心控制平台……3月20日，我市召开2021年全市公安交通管理工作会议，透露出这些与每个交通参与者息息相关的信息。 开辟老年人车驾管业务绿色通道，推进电动自行车挂牌管理，建设综合性智能交通中心控制平台……3月20日，我市召开2021年全市公安交通管理工作会议，透露出这些与每个交通参与者息息相关的信息。 ●严管严查各类违法、隐患，保障交通安全 去年，市交警部门全年开展酒醉驾、国省道、百日会战等专项行动20余个，在市交安委领导下，全市126个乡镇全部完成警保合作“两站两员”建设任务，市级挂牌督办隐患点段21处全部完成整改工作，全市交通安全大局持续平稳、持续向好。 今年，为最大限度消除交通安全隐患，筑牢事故预防防线，市交警部门将常态化高压查处酒醉驾、无证驾驶、“三超一疲劳”等严重交通违法行为；紧盯“两客一危”、重型货车、农村面包车、校车等重点车辆及驾驶人，持续清理隐患，加强宣传教育，落实主体责任；继续实施重点道路隐患市、县两级督办，积极发挥警保联动“两站两员”作用，夯实农村地区交通安全基层基础，推动农村地区事故预防工作。 ●继续落实“七策治堵”，提升通行能力 去年，市交警部门贯彻市委“七策治堵”方针，打出交通治乱“五套组合拳”，以“零容忍”的决心严整交通乱象，2020年4月至12月查处5类违法40余万例，我市交通秩序面貌大幅改观。在2020年度高德地图交通报告中，洛阳位列全国交通健康指数排行榜第3名。 今年，市交警部门将继续深入落实市委“七策治堵”方略，加强与交通、住建、规划、城管等部门沟通协作，紧跟玻璃厂路高架、唐寺门立交、谷水立交等在建工程进度，提前掌握各项拟建工程规划，从警力、交通设施、交通组织等方面全力做好工程保通工作。 此外，市交警部门还将全力投入建党100周年、牡丹文化节、劳动节、国庆节等重大安保、重要节庆安保任务，提升交通硬件设施，固化“五套组合拳”整治效果，严管交通秩序，全面提升我市交通面貌。 目前，市交警部门正加快推进洛阳市综合性智能交通中心控制平台建设，实现市区信号、监控等智能设备联网联控，利用监测设备科学分析交通流量，从而优化信号配时，提升通行能力。 ●深化“放管服”改革，市民办事更便利 去年，市交警部门深化“放管服”改革，市民通过互联网办理交管业务527万笔，较2019年增长36%，“网上办、就近办、一次办”进一步得到落实。 今年，市交警部门将全面推进“放管服”改革，开展“人民满意车管所”创建活动，深化“警保、警邮、警企”合作，深化“互联网+”应用，全面启动和落实交通事故处理进度和结果网上查询工作；各违法处理、车驾管单位将开辟老年人业务办理绿色通道，增加老年人业务优先窗口；进一步提高我市驾驶人考试能力。 此外，市交警部门将推进电动自行车挂牌管理工作，对我市电动自行车实施挂牌管理，进一步规范电动自行车交通行为。 ●严查渣土车、淘汰老旧车，助力大气污染防治工作 去年，我市淘汰老旧车8168辆，超额完成淘汰任务，市交警部门在城市区查处货车闯禁行7.4万例、渣土车违法9588例，助力大气污染防治工作。 今年，市交警部门将继续强力整治渣土车违法，积极配合交通运输部门加大老旧车清剿力度，确保按期完成2021年淘汰任务，推进大气污染防治工作。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 姜东)