忆往昔，古都洛阳挥笔成章，着墨千年丝绸之路，描绘诗与远方；观今朝，地铁时代呼啸而来，牡丹花都再放异彩，点亮家的方向。眼下，洛阳地铁1号线开通在即，不少网友“掰着指头”倒计时，怀揣着成为首批乘客的愿望。

忆往昔，古都洛阳挥笔成章，着墨千年丝绸之路，描绘诗与远方；观今朝，地铁时代呼啸而来，牡丹花都再放异彩，点亮家的方向。眼下，洛阳地铁1号线开通在即，不少网友“掰着指头”倒计时，怀揣着成为首批乘客的愿望。

为了回应网友的期待，今天9时30分，由洛阳市轨道交通集团有限责任公司、洛阳网联合策划，“开往春天的地铁”洛阳地铁1号线直播首秀在洛阳网全平台推出，引来数万名网友“强势围观”；30名网友通过“洛阳网”“洛阳发布”“洛阳圈儿”微信公众号成为幸运的“试乘体验官”，亲身感受“洛阳速度”，见证家乡发展。

古都洛阳的地铁，开往诗与远方

8时刚过，当万里晴空与车水马龙相遇，应天门地铁站C2口已早早聚集起“试乘体验官”队伍。大家时而热烈地讨论洛阳地铁建设之路，时而迫不及待地向地铁站内张望，兴奋与期待溢于言表。

首次乘坐洛阳地铁，当然要讲究“仪式感”。活动现场，洛阳网工作人员为30名“试乘体验官”一一贴好定制胸牌，并向大家反复强调乘车注意事项。“从2016年开工到2020年试运行，从征集LOGO到正式通车在即，我时刻关注着洛阳地铁的动向。”家住市涧西区、一大早特意赶来参加试乘活动的洛阳网“忠实粉丝”郭先生说，“1号线是咱洛阳的第一条地铁，现在终于可以试乘了，感觉像做梦一样。”

“开通地铁，是‘洛阳人的大事’。”家住洛龙区、和爱人一起来试乘的网友李女士说，“一看到洛阳网发起地铁试乘活动，我们第一时间就报名了，能被选中成为‘试乘体验官’真的非常荣幸和开心。”

开往春天的地铁，也开往家的方向

30名“试乘体验官”，30颗满怀热忱的心。10时，洛阳地铁1号线试乘活动正式开始，大家跟随着讲解员的步伐，阔步踏上“洛阳地铁之旅”。

古韵悠悠的武周壁画、玲珑通透的白描牡丹、完善的便民服务设施……进入站台，行至车厢内部，洛阳地铁1号线的种种细节无不吸引“试乘体验官”们驻足留影。在洛阳网工作人员的热心引导下，大家安全有序地进入地铁车厢，对车厢崭新的设计元素兴致盎然。老人缓缓拿起相机按下快门，年轻情侣指着电子站牌依偎低语，孩子心里藏好了要向小伙伴炫耀的秘密。

“真的很感谢洛阳网组织这次试乘活动，让我提前坐上了家乡的地铁，这和坐其他城市地铁的感觉完全不一样。”家住西工区的徐女士说。而对于亲历数十年河洛巨变的“见证者”来说，能坐上家乡的地铁，更是一件“高兴地整夜睡不着”的事。“洛阳是我的第二个家乡，从1958年来洛阳到现在，我第一次见地铁、坐地铁，谢谢洛阳网帮我提前实现了几十年的梦想。”年近八旬的“试乘体验官”张女士感慨道，“新地铁又快又平稳，以后回家更方便了。”

试乘活动虽已结束，地铁之梦回味悠长。春天的地铁正沿着家的方向开往诗与远方，一如洛阳人心之所向。(记者 谢钰旸 文/图)

感谢洛阳移动提供5G技术支持。