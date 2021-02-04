明日起，洛阳中州路部分路段围挡施工

21日，记者从市交警支队获悉，接有关部门通知，中州路下穿王城大道地面道路建设工程将于3月22日起实施，3月22日22时至3月30日，中州路的王城大道口(不含)至涧东路口(不含)段围挡施工。

21日，记者从市交警支队获悉，接有关部门通知，中州路下穿王城大道地面道路建设工程将于3月22日起实施，3月22日22时至3月30日，中州路的王城大道口(不含)至涧东路口(不含)段围挡施工。

中州路部分路段围挡施工示意图

围挡施工后，中州路的王城大道至涧东路段东西方向断行，王城大道快速路地面道路由南向北方向正常通行。

届时，拟经王城大道快速路地面道路由南向西前往涧西方向的车辆，可从王城大道快速路地面道路～凯旋路(左转)～涧东路或黄河路～中州路绕行；从王城大道快速路由南向北，拟经中州路向西前往涧西方向的车辆，可从王城大道快速路～王城大桥辅桥～王城大道快速路地面道路～丽春路或凯旋路(左转)～涧东路或黄河路～中州路绕行；从王城大道快速路由北向南，拟经中州路向西前往涧西方向的车辆，可从王城大道快速路～王城大道快速路地面道路～唐宫西路～建设路～长春路～中州路绕行；沿中州路东西方向通行的车辆，可从中州路～纱厂路～汉屯路～唐宫西路～建设路，或中州路～纱厂南路～凯旋路～涧东路或黄河路～中州路往返绕行。(洛报融媒记者 郭秩铭 通讯员 刘成伟)