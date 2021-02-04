洛阳唯一！他被中国红十字总会评为优秀志愿者

21日，记者从市红十字会获悉，市神鹰救援队伊川大队队长梁绪伟被中国红十字总会评为2020年度中国优秀红十字志愿者，是我市唯一一名获此殊荣的志愿者。

21日，记者从市红十字会获悉，市神鹰救援队伊川大队队长梁绪伟被中国红十字总会评为2020年度中国优秀红十字志愿者，是我市唯一一名获此殊荣的志愿者。

21日上午，看着由中国红十字总会颁发的荣誉证书，梁绪伟的喜悦之情溢于言表。梁绪伟今年46岁，伊川人，自2016年7月加入市神鹰救援队以来，先后参加各类救援与志愿服务上千次，包括2017年九寨沟地震救援、2018年广东“山竹”台风救援、2019年广西特大洪灾救援等。他还和其他队员在伊川、新安、偃师等地开展防溺水宣讲206场次，受益人数80多万，提高大家安全意识，减少了溺水事故的发生。

2020年新冠疫情发生后，梁绪伟受中国红十字基金会邀请，带领队员深入湖北一线，圆满完成中国红十字基金会交办任务。返回洛阳后，他又带领党员和队员在本地开展防疫消毒活动，走进126个校次、38个单位、18个厂矿和26个村庄。他曾被评为洛阳市优秀青年志愿者、伊川县优秀青年志愿者等。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 李战功 文/图)