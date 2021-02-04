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助力牡丹博物馆建设 洛阳一位七旬老人无偿捐出“压箱底”宝贝【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.21 18:42

　　这两天，72岁的市民何小要非常忙碌，他把自己多年收藏的洛阳牡丹元素藏品全部盘点一遍，并特意挑出价值高、代表性强的藏品，无偿捐给牡丹博物馆。

　　近日，洛报融媒记者接到一个“特殊”的求助电话：我是业余摄影爱好者，从1980年开始拍摄洛阳牡丹，留存很多洛阳牡丹老照片、洛阳牡丹画册，希望记者牵线捐给牡丹博物馆。

　　求助者是72岁的市民何小要，被问及缘何有此想法，他打开了话匣子。

何小要展示个人拍摄的洛阳牡丹摄影作品

　　早在1980年，何小要接待几位外地朋友到洛阳观赏牡丹，其间，他拿起相机拍摄下好友在牡丹从中的留影。看着牡丹雍容华贵的倩影，他萌生了一个念头：为洛阳牡丹摄影，让人们随时都能看到她的芳容！

　　“从那以后，拍摄洛阳牡丹几乎成为我业余生活的全部。”何小要说。为了让更多人欣赏到洛阳牡丹，他向《人民画报》《中国摄影家》等知名杂志投稿，“几次投稿居然都被采用，我在洛阳牡丹摄影圈也小有名气。”

　　20世纪80年代初，为扩大洛阳牡丹影响力，何小要牵头筹划出版《洛阳牡丹甲天下》大型摄影画册。1994年12月洛阳牡丹摄影展在中国美术馆举行，何小要的摄影作品超过半数。此后，何小要的牡丹摄影作品还相继在香港、昆明、日本等地举办的花博会上亮相，极大提升了洛阳牡丹的文化影响力。

　　“我拍摄洛阳牡丹几十年了，有幸见证、记录了很多洛阳牡丹的‘高光时刻’，积累了大量洛阳牡丹画册、邮册、老照片。”何小要说，“独乐乐，不如众乐乐。我一直在寻找让它们发光发热的机会。”

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[ 责任编辑：唐好优（见习）]
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