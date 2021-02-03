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巡察故事：管“小事”的巡察组
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.21 17:21

　　“这下方便多了，我们再也不用为每天‘长途跋涉’而发愁了。”21日，洛阳市委党校的教职工纷纷为即将开通的公交线路点赞。

　　3月10日，按照洛阳市委统一部署，洛阳市委第一巡察组进驻洛阳市委党校开展常规巡察。18日，巡察组在听取洛阳市委党校工作汇报时了解到，洛阳市委党校于日前由洛阳市涧西区整体搬迁至位于伊滨区的新校区。新校区离市区路途遥远，公交线路少，发车频次低，给教职工带来很大不便。

　　“有的同志乘坐公交车，单程需要两个小时左右，确实不便。”洛阳市委第一巡察组组长张俊武说，这一情况虽然不是市委党校自身存在的问题，但关系到教职工的切身利益和正常工作，仍然得到巡察组的重视，“我们向市委党校提出整改建议，希望能够与有关部门协调，共同解决这一问题”。

　　洛阳市委党校党委对巡察组提出的建议高度重视，经与有关部门和洛阳市公交集团协商，拟于今天(22日)开通由联盟路洛阳市委党校老校区至伊滨新校区的公交线路，在服务市民的同时，也为市委党校教职工提供了便利。

　　洛阳市委党校有关负责人告诉记者，这条线路沿途设置若干站点，基本覆盖了学校教职工的居住区域，行程大约需要45分钟。同时，这趟公交车票价合理，且与普通公交车辆一样可实现刷卡或移动支付。

　　此外，巡察组还了解到，洛阳市委党校伊滨新校区虽已启用，但职工宿舍由于装修时间不长，尚有异味存留，未达到理想入住条件。这样一来，就给教职工带来了不便。“教师们讲了一上午的课，中午没有休息场所，非常辛苦，这一问题应该得到解决。”张俊武说，洛阳市委党校的教职工任劳任怨，虽未对此提出强烈要求，但是出于关怀，巡察组仍要求市委党校设法解决这一问题，充分保障教职工的休息时间。

　　对此，洛阳市委党校一方面实行“临时周转房”制度，一方面督促施工方加快进度，争取职工宿舍在半月内达到入住条件。

　　“倾力督促解决群众身边的‘小事’，彰显出巡察工作的‘温度’。”洛阳市委党校不少教职工对巡察组给出这样的评价。（洛报融媒记者 李三旺 通讯员 杨伟峰 李莹莹）
[ 责任编辑：崔利利]
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