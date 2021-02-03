旅客突发癫痫等待急救人员　洛阳“最美”民警站上风口为其挡风

20日11时许，洛阳龙门站派出所民警兰倩倩接到报警称，由西安北开往深圳北的一列高铁上，有一名女子突发癫痫，伴随心脏不适，急需在洛阳龙门站中途下车就医，需要站点配合对接。

20日11时许，洛阳龙门站派出所民警兰倩倩接到报警称，由西安北开往深圳北的一列高铁上，有一名女子突发癫痫，伴随心脏不适，急需在洛阳龙门站中途下车就医，需要站点配合对接。

兰倩倩接到指令，立即与同事以及站内工作人员赶往站台。11时21分，列车驶入站区，兰倩倩等人早已提前就位，列车一停稳，兰倩倩快步进入车厢，发现患病田女士浑身瘫软地靠在其爱人身上，面色苍白，时不时发出干呕的声音。因列车停靠时间短，在确认田女士可以挪动后，兰倩倩与田女士的爱人一起搀扶患者下车，暂时安置其缓慢坐在楼梯台阶上，等待急救人员到来。

因风比较大，兰倩倩为田女士的头部搭上衣服，并站在上风口为其挡风。很快，急救人员携药箱和轮床前来，大家齐心协力把田女士抬到轮床上，往出站口急救车的方向推去，并将人抬上救护车。

争分夺秒的站车接力，及时开通绿色通道，为田女士赢得了救治时间。当日13时许，兰倩倩接到田女士的爱人打来的电话得知，因救治及时，田女士已脱离危险，对民警和站内工作人员表示感谢，并说等田女士好转后，会抽时间专门来洛阳赏牡丹。(洛报融媒记者 魏巍 通讯员 侯家薪 文/图)