洛阳地铁1号线邀请市民体验！快来看咋领票、咋乘车……

21日，洛报融媒记者从洛阳市轨道交通集团获悉，目前洛阳地铁1号线已基本完成开通初期运营前的各项调试，3月24日至25日，计划诚邀市民试乘，提前体验地铁各项服务设施，并为洛阳地铁建设服务提出更多意见建议。

21日，洛报融媒记者从洛阳市轨道交通集团获悉，目前洛阳地铁1号线已基本完成开通初期运营前的各项调试，3月24日至25日，计划诚邀市民试乘，提前体验地铁各项服务设施，并为洛阳地铁建设服务提出更多意见建议。

洛阳市轨道交通集团相关负责人介绍，试乘时间为3月24日、25日两天，每天10时至16时可凭体验券进站体验。体验劵24日和25日的样式不一样，提醒市民注意试乘时间，以免错过。此试乘券作为免费发放使用，为非卖品。

试乘体验券如何领取？对此，该负责人介绍，市民可到地铁1号线指定的5个车站以及农业银行市区相关网点领取。

——3月22日至24日的10时至16时，市民可到地铁1号线武汉路站、牡丹广场站、周王城广场站、夹马营站、史家湾站等5个车站领取。领取时，每人可凭身份证限领2张，数量有限，发完即止。