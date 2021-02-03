春分“竖鸡蛋”“绘纸鸢” 带小朋友了解节气里的智慧【视频】

“今天是春分，小朋友们知道这是一年中第几个节气吗？这天有哪些习俗呢？……”今天上午，在洛阳市少儿图书馆内的国学馆，洛龙区第一实验小学安乐校区的张晓青老师给现场小朋友和家长们讲解了春分节气的民间习俗。

“今天是春分，小朋友们知道这是一年中第几个节气吗？这天有哪些习俗呢？……”今天上午，在洛阳市少儿图书馆内的国学馆，洛龙区第一实验小学安乐校区的张晓青老师给现场小朋友和家长们讲解了春分节气的民间习俗。

17日，掌上洛阳客户端发布我们举办两场以“春分”为主题的活动后，不少家长打电话报名。有家长表示，很愿意在节气时参加寓教于乐的亲子活动，让孩子增长见识、积累知识。

春分是二十四节气中的第四个节气，它有两个方面的意思。一是指一天的白天黑夜平分，各为12个小时；二是古时以立春至立夏为春季，春分正当春季3个月之中，平分了春季。它和秋分一样，为南北半球昼夜均分，又为春季之半，故名春分。

在这天，洛阳的古人们要举行春社祭祀土地神，民间还流行“竖鸡蛋”的传统习俗。“春分到，蛋儿俏”，科学家们分析，春分时，地球地轴与地球绕太阳公转的轨道平面处于力的相对平衡状态，有利于鸡蛋竖起来……