洛阳开展“订单式、定向式、定岗式”培训 帮扶退役军人就业创业

开展退役军人技能培训、帮扶退役军人就业创业、成立退役军人关爱基金……20日上午，洛阳市退役军人工作会议透露，将多措并举推动全市退役军人工作高质量发展，营造全社会尊崇军人浓厚氛围。

开展退役军人技能培训、帮扶退役军人就业创业、成立退役军人关爱基金……20日上午，洛阳市退役军人工作会议透露，将多措并举推动全市退役军人工作高质量发展，营造全社会尊崇军人浓厚氛围。

今年，洛阳市将聚焦抓好就业创业帮扶，着力推动退役军人实现高质量就业，建立健全洛阳市退役军人人才库、退役军人企业库，推进企业岗位需求与退役军人个人就业意愿“面对面”对接，提高退役军人就业成功率；加强部门间信息共享，健全促进退役军人就业工作机制，主动对接利用线上线下招聘平台，扎实开展退役军人专场招聘等主题活动，最大限度实现岗位信息与求职信息“无缝对接”；探索“职业培训—技能鉴定—就业服务”三位一体工作机制，大力开展“订单式、定向式、定岗式”培训，切实提高退役军人职业教育和技能培训质量，确保全年完成培训1800人，推荐就业1100人；研究出台洛阳市退役军人就业创业优待政策，持续加强“退役军人就业创业孵化基地”“退役军人就业创业实训基地”建设，努力为退役军人就业创业提供政策、资金、项目等全方位扶持。

洛报融媒记者从会上获悉，洛阳市将开展“枫桥杯”示范型退役军人服务中心(站)创建活动，打造一流的“退役军人之家”，切实打通服务退役军人“最后一公里”；探索成立退役军人关爱基金，规范引导更多社会力量支持、参与、推动退役军人工作；健全“阳光安置”工作制度，完善军休人员“随退随审、即交即接”工作机制，着力帮助退役军人迈好工作转轨、人生转步关键一步。

“我市将健全优秀退役军人‘人才库’，鼓励支持优秀退役军人依法成为村(社区)党组织负责人或两委成员，在乡村振兴、基层社会治理等重大任务中发挥典型示范带动作用。”洛阳市退役军人事务局有关负责人介绍，将聚焦做好优抚褒扬激励，扎实开展“暖心、安心、稳心”工程，加大对家庭生活困难退役军人帮扶援助，着力营造全社会尊崇军人的浓厚氛围。

此外，洛阳市今年还将加大退役军人保障法宣传贯彻力度，加强对广大退役军人普法宣传教育，引导退役军人养成遇事找法、办事依法、解决问题靠法的思想自觉和行为习惯。今年是新一届省级双拥模范城创建命名之年，洛阳市将聚焦双拥模范城创建，着力提高全市拥政爱民、拥军优属整体水平，确保再次荣膺全省双拥模范城，以退役军人事业的高质量发展助力现代化洛阳都市圈建设，以优异成绩庆祝建党100周年。(洛报融媒记者 申利超 通讯员 李鹏 文/图)