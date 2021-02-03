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书法爱好者请注意！河南省第30届群众书法作品展开始征稿
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.20 13:34

　　20日，洛报融媒记者从洛阳市书法家协会获悉，河南省第30届群众书展开始征稿，该展览由河南省书法家协会主办。

　　凡年满18周岁，非河南省书法家协会会员的河南籍或长期在河南工作、学习、生活的书法爱好者均可投稿。

　　洛阳市书法家协会即日起开始收稿，4月6日截止收稿。

　　投稿作品要求如下：

　　1.以庆祝中国共产党成立100周年为主题，歌颂党、歌颂祖国、歌颂伟大时代，弘扬社会主义核心价值观以及健康向上的古今优秀诗词、文赋均可，应注意1使用权威版本，并保持文字内容的相对连贯和完整。提倡自作诗文。

　　2.书法作品要求：六尺对开宣纸竖式，限高180cm，宽50cm以内，不接收已装裱作品，不主张作品形式的过度拼接、染色等。篆刻作品需印拓6-10方，其中2方附边款，粘贴于四尺对开竖式宣纸上，印屏需自己题款。

　　3.作品务求原创，本次展览不接受临帖作品投稿。请在作品背面右下角用铅笔注明姓名、身份证号、通信地址和电话号码。

　　作品评审：

　　1.由河南省书协组织专家组成评审委员会和监审委员会，负责展览的评审工作。本次展览将注重对作品内容和文字正误的审读。

　　2.展览拟评出入展作品1000件左右，再从中评出100件优秀作品，入展作品将依据实际来稿情况适当增减。评审结束后，由各团体会员单位分别对入展作者收取装裱等费用，展出后作品退稿，作品入展而未交费者，视为放弃入展资格；未入展作品不退稿。

　　3.展出时间和地点另行通知，并在河南省书协网站和微信公众号发布。

　　作者待遇：

　　1.优秀作品作者具备加入河南省书协的条件。

　　2.入展作品作者具备加入河南省书协的条件之一。

　　收稿方式：

　　河南省书协委托各市书协统一收稿。前期请洛阳市各县、区书协统一收稿。请各县、区投稿作者，将符合要求的作品稿件，在规定间内送至所在县、区书协，由县、区书协汇总后，报送市书协办公室。

　　市直各单位作者可直接报送至市书协办公室。

　　洛阳市书协收稿地址：洛阳市西工区美术馆路洛阳美术馆410室洛阳市书法家协会办公室

　　洛阳市书协收稿电话：0379-65557878

　　提醒，凡发现或被举报作者代笔、抄袭、剽窃、弄虚作假等，经省书协核实，将按照有关规定及法规，视情节轻重予以处理。凡投稿者视为认同并遵守本通知各项要求。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 段亚鹏)
[ 责任编辑：席倩倩]
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