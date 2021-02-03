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新安县设立君浩文艺奖励基金　30万元重奖优秀文艺工作者
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.20 13:34

　　19日下午，新安县君浩文艺奖励基金设立仪式举行，该基金额度为30万元，由新安县文联发起，洛阳君浩置业有限公司出资设立。

　　新安县文联聘请君浩公司董事长侯红义为新安县文艺发展顾问。

　　新安县委宣传部相关负责人在仪式上要求，要用好文艺奖励基金，确保每一分钱都用在刀刃上，成为新安文艺事业蓬勃发展的助推器。要唱好时代的主旋律，充分运用运用各种文艺表现形式，发挥文学艺术宣传教化的特殊功能，奏响富民强县的时代强音。要打造特色文化品牌，创作出在全市，乃至全省、全国叫得响的文艺作品，打造底蕴深厚、特色浓郁的新安文化品牌。

　　新安县文联主席刘功银介绍，新安县君浩文艺奖励基金，主要奖励获得重要文艺奖项、为新安县文艺事业做出突出贡献的广大文艺工作者。该基金的设立，将极大地调动新安县文艺工作者的创作动力，推出更多接地气，传得开，留得住的文艺作品。(洛报融媒记者 余子愚 通讯员 毛艳君 游法寿 文/图)
[ 责任编辑：席倩倩]
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