沙尘暴又来了！洛阳出现浮尘天气 还有7级大风

上一轮强沙尘暴刚离开，新一轮又要来了！今天凌晨6点，中央气象台发布沙尘暴蓝色预警：受冷空气大风影响，预计3月20日08时至21日08时，内蒙古西部、新疆东部和南疆盆地、青海北部、甘肃、宁夏、陕西、山西、河北中南部、北京、天津、河南、湖北北部、四川盆地等地的部分地区有扬沙或浮尘天气，其中，新疆南疆盆地的部分地区有沙尘暴。

上一轮强沙尘暴刚离开，新一轮又要来了！

今天凌晨6点，中央气象台发布沙尘暴蓝色预警：受冷空气大风影响，预计3月20日08时至21日08时，内蒙古西部、新疆东部和南疆盆地、青海北部、甘肃、宁夏、陕西、山西、河北中南部、北京、天津、河南、湖北北部、四川盆地等地的部分地区有扬沙或浮尘天气，其中，新疆南疆盆地的部分地区有沙尘暴。