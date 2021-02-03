今天洛阳风比较大 气温4℃到18℃

预计今天我市晴天间多云，早晨部分地区有雾，西北风3级逐渐增大到4级到5级，气温4℃到18℃。

昨日，在瀍河入洛河口的朱樱桥附近，沿河樱花盛开，与廊桥、垂柳构成一幅美丽的图画，市民纷纷来此拍照打卡

昨天洛阳冷飕飕的，上午阴云密布，傍晚小雨突降，最高气温只有9℃，不太像马上进入春分的日子。

中国天文年历显示,今天17时37分，我们迎来春分节气。春分是二十四节气中的第四个节气，它的到来，标志着雨水开始增多，气温回升，越冬作物也开始进入快速生长期。

春分有三候：一候玄鸟至，二候雷乃发声，三候始电。玄鸟即燕子，它是最具诗歌意象的一种鸟，多结伴双飞，常被形容爱情，亦有思慕故旧之意。古诗词中关于燕子的描写不胜枚举，如晏几道的“落花人独立，微雨燕双飞”、欧阳修的“垂下帘栊，双燕归来细雨中”、晏殊的“无可奈何花落去，似曾相识燕归来”。

今天云消雨歇，阳光回归，气温回升，白天适合踏春赏花，到了傍晚，随着新一股冷空气携西北风而来，气温又要下降，好在它实力不强，明天就会下线。下周，我们将迎来晴好天气。

根据最新的气象资料分析，短期内我市以晴好天气为主，受冷空气影响，今天下午到明天，逐渐转有4级到5级的西北风。具体来说，预计今天我市晴天间多云，早晨部分地区有雾，西北风3级逐渐增大到4级到5级，气温4℃到18℃；明天晴天间多云，西北风4级到5级减小到3级左右，气温3℃到14℃。（记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博/文 记者 刘冰/图）