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本想轻松赚上一个亿 怎料被骗搭进去300万元
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.20 10:05

　　近日，随着马某的落网，涉案300万元的特大合同诈骗案宣告圆满告破。马某及同伙冒充官员，以投资人防工程可赚大钱为诱饵，甚至不惜花50多万元设计项目策划书，骗取受害人张楚(化名)注资300万元……

　　在“高官”朋友介绍下，他注资300万元挣大钱

　　张楚是我市某商贸公司负责人，在商界摸爬滚打多年，没想到栽在一群骗子手里。时间回到2014年4月，张楚经朋友介绍认识了李某，对方自称是北京某部委干部，专门负责追回流失海外的文物。因是熟人介绍，他未对李某的身份产生怀疑。

　　当年10月，李某携妻到洛阳看病暂住，张楚帮了不少忙，看李某的言谈举止，确有领导气派。其间，他通过这位“高官”朋友认识了刘某与马某，前者称是山东某商贸公司责任人，后者称是济南市人防办副主任。

　　李某等人告诉张楚，济南有一个地下商业人防工程项目，项目面积为2.7万平方米，投资2000万元可赚3亿多元，凭借李某与马某的职务便利可以拿下这个项目，由刘某的公司承建，并邀请张楚注资500万元，事后，张楚可获得30%的利润分成，轻松赚上一个亿。

　　面对高额利润回报，张楚有些心动。为打消他的疑虑，李某等人带他到济南实地“考察”，并让他看了项目策划书。一番操作下来，张楚被成功说服，签了合同，于当年年底先把300万元转到刘某公司的账户，等工程需要钱了他再把剩下的200万元补上。

　　苦等4年无果报案，骗子先后落网

　　本以为这次的投资稳赚不赔，结局却令张楚追悔莫及。

　　张楚把300万元转到刘某公司账户后，他多次催问李某与刘某工程进展情况，对方以各种理由推脱，不给正面答复。直到2019年1月，张楚才意识到可能被骗，于是赶紧报警，西工公安分局刑侦大队受理了此案。

　　该案涉案金额大、时间跨度长、调查取证难度大。鉴于涉及经济合同诈骗，民警宋泽东与同事到济南调查取证，所谓的人防工程根本没有申报、立项与备案记录，而李某与马某的“官员”身份也无从查证。

　　2020年9月，民警查清全部诈骗链条后，决定对涉案人员实施抓捕。“李某是云南人，在北京居住，是一个江湖骗子。”宋泽东说，李某在深圳涉嫌一起诈骗案件，已被当地警方抓获。

　　2020年10月，民警赶赴济南，锁定刘某的住址，将人抓获。此时，马某已经人间蒸发。

　　今年1月26日，宋泽东等人再次赶赴济南，走访数十个小区，终于确定马某潜藏的地方。1月28日晚上11点多，他们在马某所住小区楼下蹲守，趁马某外出归来时将人控制。至此，涉案300万元的特大合同诈骗案圆满告破。

　　骗子下了血本，花50多万元设计项目策划书

　　民警审讯得知，刘某做铁矿粉生意，赔了不少钱，欠下几百万元外债。事发前，他通过朋友牵线认识了李某和马某，几个人策划了这场骗局。为取得张楚信任，他们“各司其职”，李某与马某冒充官员，刘某也下了血本，花50多万元请济南一家设计研究院设计出了项目策划书，策划书在这场骗局中起到重要作用。

　　“李某最后分得20多万元。”宋泽东说，据刘某交代，马某分得了约40万元，剩余的钱被刘某一部分用来还账，一部分用来购买汽车等。目前，刘某与马某已被移送检察机关审查起诉。

　　宋泽东提醒，天上不会掉馅饼，高利润投资应谨慎，在签订大额资金合同时，一定要擦亮双眼，对合作方的身份与投资项目进行核实确认，切不可草率签订合同和汇款。（记者 魏巍 通讯员 张国锋）
[ 责任编辑：席倩倩]
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