102岁的韩秀英：不辍劳作身体好 心地善良人大度

韩秀英，1919年出生在伊川县一个贫困农民家庭，没有上过学。19岁时，经人介绍，她与今高新区丰李镇李王屯村农民李见喜结为夫妻。两人辛勤劳作，养育了6个子女。目前，老人由子女们轮流赡养，颐养天年。

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韩秀英，1919年出生在伊川县一个贫困农民家庭，没有上过学。19岁时，经人介绍，她与今高新区丰李镇李王屯村农民李见喜结为夫妻。两人辛勤劳作，养育了6个子女。目前，老人由子女们轮流赡养，颐养天年。