纪录片《绿松石龙的秘密》在央视科教频道播出

在二里头遗址出土文物中，绿松石龙形器的知名度颇高。18日晚，纪录片《绿松石龙的秘密》在央视科教频道开播。为何说绿松石龙形器是华夏龙图腾最直接、最正统的根源？中国社会科学院考古研究所的专家们为大家细细道来。

在二里头遗址出土文物中，绿松石龙形器的知名度颇高。18日晚，纪录片《绿松石龙的秘密》在央视科教频道开播。为何说绿松石龙形器是华夏龙图腾最直接、最正统的根源？中国社会科学院考古研究所的专家们为大家细细道来。

二里头文化之前，龙形象五花八门

2004年6月，二里头遗址宫殿区出土的绿松石龙形器清理完毕，立刻轰动了考古界。

随着考古成果的公布，对于绿松石龙形器的研究和解读也随之展开。多数专家认为，它是用绿松石片粘嵌的龙的形象。为严谨起见，时任中国社会科学院考古研究所二里头工作队领队的许宏在发表考古简报时，将其定名为绿松石龙形器。“管它叫龙形器是偏于保守的，实际上是可以称作龙的。”许宏说。

考古发现表明，在二里头文化之前，在我国许多地方都发现了各种材质的龙形象。在辽宁阜新查海遗址发现的石龙，全部用红褐色砾石堆砌而成，是迄今为止在我国发现的形体最大的龙形象。在内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗发现的玉龙，用一整块墨绿的铀岩玉雕凿而成，是我国迄今为止发现的最早的玉龙。

此外，还有河南濮阳西水坡遗址发现的蚌壳摆塑的龙，安徽含山凌家滩遗址出土的玉龙……由此可见，在二里头文化之前，华夏大地上的龙形象五花八门、异彩纷呈。

二里头文化时期，龙形象呈现整合态势

如此之多的龙形纹饰，只有河南新密新砦遗址出土的一条刻画在陶器器盖上的“龙”，与二里头出土的绿松石龙形器头部图案十分相似：圆角方形兽面，蒜头鼻、梭形目。“新砦文化的年代比二里头文化早，所以二者实际上是一种承继关系。”中国社会科学院考古研究所研究员赵春青说。

专家们分析认为，到了二里头文化时期，龙的形象增添了更多想象和虚拟的成分，并呈现出一种明显的整合与规范的态势。因此，一些学者指出，二里头绿松石龙形器的出土，为中华民族的龙图腾找到了最直接、最正统的根源，称其为“超级国宝”。

在二里头遗址出土的文物中，龙的形象出现在很多器物上。例如，不少陶器上，有刻画的龙图像和图案化的龙纹装饰。“我觉得二里头都邑所出现的绿松石龙形象及陶器上的龙形象，应该是整个华夏大地众多族群，在龙形象上从多元到一体的隐喻和表征。”许宏说，这是历史发展的趋势。

考古发现显示，夏王朝之后，龙形象的承继与发展没有结束，二里头龙形象的很多要素，如整体面部特征、梭形眼、额头上的菱形装饰、龙身的连续麟纹乃至一首双身的形体特征，一直延续到后来的商王朝。

绿松石龙形器或为祭祀仪式中的道具

那么，这件绿松石龙形器是做什么用的呢？学者们比较一致的看法是，绿松石龙形器应该是祭祀时使用的一件器物。它的主人，就是一位掌管祭祀活动的巫师。一些学者认为，二里头出土的绿松石龙形器应该与祭祀大禹治水有密切关系。

全世界很多地方都有“蛇崇拜”的传统，与其他族群不同的是，华夏先民的“蛇崇拜”逐渐演变为“龙崇拜”，蛇和龙最后融为一体。“从陶寺文化的蟠龙开始，经过新砦文化、二里头文化，到后来商周时期青铜器上的龙，基本都是蛇的身子，只不过变化的是头部。”中国社会科学院考古研究所研究员何努认为，绿松石龙形器就是举行祭祀仪式时使用的一个道具，在祭祀舞蹈中，禹化成了一条龙，穿梭于雨水之间，人们通过舞蹈的形式展现大禹治水的过程、歌颂大禹治水的功绩。

绿松石龙形器背后还藏着哪些秘密？让我们等待更多的考古发现来揭晓。（记者 智慧 通讯员 白雪）