洛阳网首页 新闻 县区 百姓呼声 百科 电子报 网站投稿 洛阳社区
  新闻 | 图片 | 洛阳

纪录片《绿松石龙的秘密》在央视科教频道播出
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳晚报 2021.03.20 09:14

　　在二里头遗址出土文物中，绿松石龙形器的知名度颇高。18日晚，纪录片《绿松石龙的秘密》在央视科教频道开播。为何说绿松石龙形器是华夏龙图腾最直接、最正统的根源？中国社会科学院考古研究所的专家们为大家细细道来。

　　二里头文化之前，龙形象五花八门

　　2004年6月，二里头遗址宫殿区出土的绿松石龙形器清理完毕，立刻轰动了考古界。

　　随着考古成果的公布，对于绿松石龙形器的研究和解读也随之展开。多数专家认为，它是用绿松石片粘嵌的龙的形象。为严谨起见，时任中国社会科学院考古研究所二里头工作队领队的许宏在发表考古简报时，将其定名为绿松石龙形器。“管它叫龙形器是偏于保守的，实际上是可以称作龙的。”许宏说。

　　考古发现表明，在二里头文化之前，在我国许多地方都发现了各种材质的龙形象。在辽宁阜新查海遗址发现的石龙，全部用红褐色砾石堆砌而成，是迄今为止在我国发现的形体最大的龙形象。在内蒙古自治区赤峰市翁牛特旗发现的玉龙，用一整块墨绿的铀岩玉雕凿而成，是我国迄今为止发现的最早的玉龙。

　　此外，还有河南濮阳西水坡遗址发现的蚌壳摆塑的龙，安徽含山凌家滩遗址出土的玉龙……由此可见，在二里头文化之前，华夏大地上的龙形象五花八门、异彩纷呈。

　　二里头文化时期，龙形象呈现整合态势

　　如此之多的龙形纹饰，只有河南新密新砦遗址出土的一条刻画在陶器器盖上的“龙”，与二里头出土的绿松石龙形器头部图案十分相似：圆角方形兽面，蒜头鼻、梭形目。“新砦文化的年代比二里头文化早，所以二者实际上是一种承继关系。”中国社会科学院考古研究所研究员赵春青说。

　　专家们分析认为，到了二里头文化时期，龙的形象增添了更多想象和虚拟的成分，并呈现出一种明显的整合与规范的态势。因此，一些学者指出，二里头绿松石龙形器的出土，为中华民族的龙图腾找到了最直接、最正统的根源，称其为“超级国宝”。

　　在二里头遗址出土的文物中，龙的形象出现在很多器物上。例如，不少陶器上，有刻画的龙图像和图案化的龙纹装饰。“我觉得二里头都邑所出现的绿松石龙形象及陶器上的龙形象，应该是整个华夏大地众多族群，在龙形象上从多元到一体的隐喻和表征。”许宏说，这是历史发展的趋势。

　　考古发现显示，夏王朝之后，龙形象的承继与发展没有结束，二里头龙形象的很多要素，如整体面部特征、梭形眼、额头上的菱形装饰、龙身的连续麟纹乃至一首双身的形体特征，一直延续到后来的商王朝。

　　绿松石龙形器或为祭祀仪式中的道具

　　那么，这件绿松石龙形器是做什么用的呢？学者们比较一致的看法是，绿松石龙形器应该是祭祀时使用的一件器物。它的主人，就是一位掌管祭祀活动的巫师。一些学者认为，二里头出土的绿松石龙形器应该与祭祀大禹治水有密切关系。

　　全世界很多地方都有“蛇崇拜”的传统，与其他族群不同的是，华夏先民的“蛇崇拜”逐渐演变为“龙崇拜”，蛇和龙最后融为一体。“从陶寺文化的蟠龙开始，经过新砦文化、二里头文化，到后来商周时期青铜器上的龙，基本都是蛇的身子，只不过变化的是头部。”中国社会科学院考古研究所研究员何努认为，绿松石龙形器就是举行祭祀仪式时使用的一个道具，在祭祀舞蹈中，禹化成了一条龙，穿梭于雨水之间，人们通过舞蹈的形式展现大禹治水的过程、歌颂大禹治水的功绩。

　　绿松石龙形器背后还藏着哪些秘密？让我们等待更多的考古发现来揭晓。（记者 智慧 通讯员 白雪）
[ 责任编辑：席倩倩]
返回洛阳网首页>>
相关阅读
  • ·他喝蜂蜜水，她吃红糖，养生“翻车”全遭殃
  • ·她以为嗓子里有枣皮 没想到是喉咙发炎
  • ·70岁的他声带麻痹，几乎无法正常说话
    		•
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
    建设路上走一走 好吃好玩全都有
        日前，高德地图发布《2021中国城市路名图鉴》，我市的勒马听风街和浅井西路上榜“北方的诗情”路名榜单。
  • ·两处公园春意浓 观景游乐正当时
  • ·半日休闲访古游 岁月记忆漾心头
  • ·迈开双腿迎牛年 运动放松好休闲
    		•  
    新闻排行
  • “洛阳造”两款“最智慧”越野踏板摩...
  • 刚刚，洛阳地铁1号线完成初期运营前安...
  • 洛阳2月消费维权典型案例发布！涉及大...
  • 洛阳牡丹博物馆试运行方案基本敲定 下...
  • 洛阳地铁1号线直播首秀！诚邀30名试乘...
  • 沿河樱花朵朵开 洛阳处处春意浓
  • 洛阳江水入洛河 福建“老乡”来寻根【...
  • 20日起，V8路、107路公交线路调整
  • 发改委这5项省级权限可以在洛阳办理了
  • 2020年河南“五大”考古新发现揭晓 ...
    		•
    百姓呼声
  • · 青年人才公寓申请成功后何时能入住？
  • · 市直教师招聘将在三月底或四月初进行
    • 精彩图片
    洛阳500余名新兵奔赴军...
    洛阳打通干线公路大通...
    旧貌换新颜！宜阳县苗...
    挑灯夜战 修路便民
    精彩热帖

    人像

    含苞待放

    海棠

    油菜花海
    /洛阳三月有“江南”
    /鸟坚强
    /古诗三首
     
     
    版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
    洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

    互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
    网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
    地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
    本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605