洛阳牡丹博物馆试运行方案基本敲定 下月中旬开门迎客

19日，记者从我市有关部门获悉，牡丹博物馆试运行方案基本敲定，预计4月中旬面向公众开放。眼下，博物馆内部精装修加紧施工，外围配套设施建设进入扫尾阶段，展品征集工作稳步推进。

牡丹博物馆内部效果图 （资料图片）

19日，记者从我市有关部门获悉，牡丹博物馆试运行方案基本敲定，预计4月中旬面向公众开放。眼下，博物馆内部精装修加紧施工，外围配套设施建设进入扫尾阶段，展品征集工作稳步推进。

牡丹博物馆位于我市现代城市轴线南端。在施工现场记者看到，博物馆主体结构外立面施工基本结束，游客通道、外景绿化等配套设施建设正在扫尾，各项作业加紧推进，现场一片繁忙景象。

“牡丹博物馆将在下月中旬面向公众开放。”牡丹博物馆项目负责人余磊说，试运行期间开放展区为博物馆一层的牡丹文化厅和顶层观景平台，总面积约4000平方米。目前，观景平台已达到开放标准，牡丹文化厅的空间分割、吊顶、线路铺设等基础装修接近尾声，精装修施工加紧推进。

据悉，牡丹文化厅分为牡丹品格、牡丹诗文、牡丹谱记、牡丹艺术、牡丹花会等5个单元，主要展示牡丹的历史人文内涵，通过图文、实物、场景、多媒体等手段，系统介绍牡丹文物、诗文、谱记、艺术等牡丹文化相关内容。

具体来说，牡丹品格单元以“亮宝”形式，集中陈列洛阳出土的有关牡丹的典型文物，重现传世文物上的牡丹神韵。其中，运用光影表现手法动态演绎的《洛神赋图》将使参观者感受飘逸浪漫、诗意盎然的意境之美。

牡丹诗文单元围绕“九贤赏牡丹”开展，依据邵雍邀友、九贤赏花之典故及邵雍、文彦博、富弼、王拱辰、司马光、周敦颐、张载、程颢、程颐等历史人物，进行造景、雕塑，呈现群贤观赏“二十枝牡丹”盛放的穿越画面。同时，选取白居易、欧阳修等著名诗人诗作，营造参观者与先贤对话的场景。

“为把牡丹博物馆打造成精品工程，今年1月，我们面向社会公开征集牡丹元素展品。自征集公告发布以来，市民朋友及国内外藏友踊跃参与。”牡丹博物馆展品征集工作相关负责人田梓桢说，目前，展品征集工作稳步推进，部分展品将在试运行期间与大家见面，其他展品随后按计划展出。

今年2月初，牡丹博物馆景观照明设施正式投用。在面向公众开放后，市民和外地游客在牡丹博物馆里既能欣赏到四季开放的国色牡丹，也能触摸到牡丹的历史文化，还能登顶俯瞰全城，感受古都洛阳“古今辉映、诗和远方”的独特魅力。（记者 郭学锋）