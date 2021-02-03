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省平安建设工作考核组来洛
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.20 08:43

　　近日，2020年度省平安建设工作第三考核组来洛，对我市2020年度平安建设工作进行综合考评。

　　2020年，面对突如其来的新冠肺炎疫情，我市始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在省委、省政府的坚强领导下，认真贯彻习近平法治思想和习近平总书记对平安建设工作的重要论述，统筹发展和安全，全面落实总体国家安全观，以人民为中心，坚持系统观念、法治思维、强基导向，坚持“党建引领、‘四治’并进、服务进村(社区)”，强化责任担当，聚焦重要领域，创新方法手段，一手抓安全护稳定，一手抓打基础谋长远，扎实推进平安洛阳建设，有力维护了国家政治安全、社会平安稳定、人民安居乐业。去年，全市社会大局稳定，刑事案件总量、信访总量实现“双下降”，公众安全感和政法机关执法满意度实现“双提升”，公众安全感创历史新高，进入全省第一方阵，获评2019年度平安建设优秀省辖市，成功申报全国市域社会治理现代化试点城市，基层社会治理体系日趋完善，平安建设成果人人共享、深入人心。

　　在洛期间，考核组采取听汇报、实地检查、走访群众、明察暗访等形式，走进我市部分乡镇、村(社区)、中小学、幼儿园、重点单位等，对市域社会治理、民转刑命案防范、市县乡村四级综治中心规范化建设、公共安全突出问题专项治理等10项内容进行了考核。

　　省平安建设工作第三考核组组长黄庚倜带队来洛。市领导刘宛康、刘冠瑜、李保兴、安石柱、曲海滨、吴志军等参加相关活动。（记者 申利超 通讯员 张继峰）
[ 责任编辑：席倩倩]
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