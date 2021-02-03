洛阳市委农村工作会议召开 全面推进乡村振兴开创“三农”工作新局面

昨日，市委农村工作会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，全面落实中央、省委有关会议精神，回顾总结全市“十三五”时期和2020年“三农”工作，对巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化进行部署，推动洛阳“三农”工作不断迈上新台阶。

昨日，市委农村工作会议召开，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，全面落实中央、省委有关会议精神，回顾总结全市“十三五”时期和2020年“三农”工作，对巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化进行部署，推动洛阳“三农”工作不断迈上新台阶。

市委书记李亚出席会议并讲话。市委副书记、市长刘宛康主持会议。市领导赵会生、吴中阳等出席会议。

李亚在讲话中指出，解决好“三农”问题一直是全党工作的重中之重。党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央最牵挂的是贫困群众脱贫，最优先考虑的是“三农”工作。习近平总书记在中央农村工作会议上的重要讲话，为我们做好新发展阶段“三农”工作提供了根本遵循。现阶段，洛阳发展最大的不平衡是城乡发展不平衡，最大的不充分是农村发展不充分。做好“三农”工作，是建设现代化强市的重大任务，是融入新发展格局的关键举措，也是应对重大风险挑战的基础支撑。“十三五”时期，全市上下认真落实中央、省委部署要求，推动农业农村取得历史性成就、发生历史性变革。同时也要看到，我市“三农”工作还面临不少问题和挑战。各级各有关部门要以更高站位，深入学习贯彻习近平总书记关于“三农”工作的重要论述，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，坚持用大历史观、大发展观、大民生观，准确把握“三农”工作新的历史方位、新的发展定位、新的战略地位，以更强烈的担当、更深厚的感情、更有力的措施、更务实的作风，??扑下身子、真抓实做，不断开创洛阳“三农”工作新局面。

李亚强调，党的十八大以来，我们组织开展了声势浩大的脱贫攻坚人民战争，与全国全省一道如期完成脱贫攻坚目标任务。脱贫摘帽不是终点，而是新生活、新奋斗的起点。要以更强担当，着力巩固拓展脱贫攻坚成果，扎实做好同乡村振兴有效衔接，坚决守住不发生规模性返贫的底线。要保持主要帮扶政策总体稳定，过渡期内严格落实“四个不摘”要求，继续把脱贫县、乡、村作为支持重点，逐步实现由集中资源支持脱贫攻坚向全面推进乡村振兴平稳过渡。要健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，做到早发现、早干预、早帮扶。要支持脱贫地区乡村特色产业发展壮大，完善全产业链支持措施，促进脱贫产业可持续发展。要多渠道促进脱贫人口稳定就业。要持续完善脱贫地区基础设施和公共服务。要做好易地扶贫搬迁后续扶持工作，确保搬迁群众稳得住、有就业、逐步能致富。要加强扶贫项目资产管理和监督，确保发挥长效作用。

李亚指出，进入新发展阶段，全面推进乡村振兴，是又一场持久战，其深度、广度、难度都不亚于脱贫攻坚。要以乡村振兴统揽“三农”工作，加快实现农业全面升级、农村全面进步、农民全面发展。

要坚决扛牢粮食安全重任。坚持藏粮于地、藏粮于技，落实最严格的耕地保护制度，抓好农业种质资源保护开发利用，加强现代农业科技和物质装备支撑，充分调动农民种粮积极性，稳面积、提单产、保丰收，为确保国家粮食安全作贡献。

要持续推进农村产业转型。以沟域生态经济为抓手加快推动产业结构调整，因地制宜发展特色种养和富硒农业，实施好农产品加工提升行动，积极发展新产业新业态，加快打造以农业为起点的全产业链优势，着力推动沟域生态经济提质扩面。以土地集中集约为切入点着力推动适度规模经营，加快培育新型农业经营主体，发展壮大村级集体经济，支持立足县域建设现代农业产业园。抓好农产品分级、包装和品牌创建，打造“洛阳源耕”农产品区域公用品牌，加快完善农产品仓储物流，补上冷链物流短板，建起从田间到市场、到餐桌的完整产业链，让农产品卖得出、价格高。

要大力实施乡村建设行动。着力强化规划引领，坚持先规划后建设，科学编制规划，依法依规实施。着力加强基础设施建设，加快传统基础设施提档升级，推动新基建向农村覆盖延伸。着力提升公共服务水平，以城乡基本公共服务均等化发展为导向，建立健全县域内城乡一体的就业创业、教育、医疗、养老、住房等政策体系。启动实施农村人居环境整治提升五年行动，深入推进“百村示范、千村整治”工程，重点做好污水治理、垃圾处理和厕所革命，推动人居环境得到根本性改善。

要切实抓好农村生态保护治理。坚持投入品减量化、生产清洁化、废弃物资源化、产业模式生态化的发展方向，推动农村生态环境持续改善。大力推进国土绿化提速提质行动，坚持生态林、经济林相结合，高标准推动黄河生态廊道建设和村庄绿化，全面提升全域绿化水平。全面推行河长制，大力推进新时代大保护大治理大提升治水兴水行动，大力开展乡村水环境综合整治，让河流溪涧成为美丽乡村的灵秀所在。抓好农业面源污染防治，加快构建绿色低碳循环的农业产业体系。

要着力加强农村精神文明建设。坚持物质文明和精神文明一起抓，着力培育文明乡风、良好家风、淳朴民风。加强农村思想道德建设，开展好党史学习教育，引导农民更加爱党爱国爱社会主义，自觉听党话跟党走。坚持保护固态、传承活态、发展业态，让有形的乡村文化留得住，让活态的乡土文化传下去，促进农旅、文旅融合发展。健全农村公共文化服务体系，创新实施文化惠民工程，丰富群众精神文化生活。持续推进农村移风易俗，引导形成积极向上的社会正气。

要全面深化农业农村改革。聚焦农民和土地的关系、农民和集体的关系、农民和市民的关系，深化农村土地制度改革，巩固农村集体产权制度改革，统筹做好其他重点改革事项，不断激发农村资源要素活力。农业农村改革既要保持历史耐心，积极稳妥推进，又要尊重基层和群众创造，推动改革不断取得新突破。

要积极推动城乡融合发展。深化户籍制度改革，促进有能力在城镇稳定就业和生活的农业转移人口有序实现市民化。着力推动基础设施和公共服务向乡村延伸辐射，加快形成县乡村功能衔接互补的建管格局。打通城乡要素平等交换、双向流通制度性通道，大力促进城乡要素双向流动。把县域作为城乡融合发展的重要切入点，强化县城综合服务能力，将乡镇建设成为服务农民的区域中心，加快形成工农互促、城乡互补、协调发展、共同繁荣的新型工农城乡关系。

要不断提升乡村治理水平。持续推进“党建引领、‘四治’并进、服务进村(社区)”，加强党组织领导下的群众性自治组织建设，着力建设平安乡村，持续实施以学促德、以规立德、以文养德、以评树德工程，加快建设智慧乡村。结合开展“我为群众办实事”实践活动，集中解决一批农村的困难事、农民的烦心事，在服务群众中促进党心民心交融。

李亚强调，做好“三农”工作，关键在党。要以更实举措，切实加强党对“三农”工作的领导。要夯实责任聚合力，坚持市县乡村四级书记抓乡村振兴，县委书记当好“一线总指挥”，用好考核指挥棒，引导各级在推进乡村振兴上下更大功夫。要抓牢党建筑根基，全面加强农村党建工作，持续做好村“两委”换届“后半篇文章”，充分发挥党建在农村工作中的引领保障作用。要树好导向强保障，坚持农业农村优先发展，加快建立有利于乡村振兴的强农惠农政策体系，实行更加积极、更加开放、更加有效的人才政策，加快形成财政优先保障、金融重点倾斜、社会积极参与的多元投入格局。要注重实干见实效，着力提升“三农”工作专业能力、群众工作能力、政策落实能力、改革创新能力，持续转变工作作风，多到农村农田、一线前线吹糠见米、拉锯见末，切实抓牢“三农”项目建设“牛鼻子”，构建“三农”场域载体“强磁场”，不断开创洛阳“三农”工作新局面，以优异成绩庆祝建党100周年。

副市长王军总结了我市“十三五”时期和2020年“三农”工作，部署了2021年“三农”重点工作。孟津、新安、宜阳、汝阳分别作了典型发言。会议讨论了《关于全面推进乡村振兴加快农业农村现代化的实施意见(讨论稿)》等政策文件。

会议以视频形式召开。市委、市人大常委会、市政府、市政协相关市级领导，市委农村工作领导小组成员单位及其他市直有关单位主要负责同志在主会场参加会议。（记者 白云飞 李岚）

相关阅读

以全面推进乡村振兴统揽“三农”工作——市委农村工作会议精神解读