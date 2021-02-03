20日起，V8路、107路公交线路调整

今日，记者从市公交集团获悉，因北盟路封闭施工，自3月20日起，途经的两条公交线路调整。

今日，记者从市公交集团获悉，因北盟路封闭施工，自3月20日起，途经的两条公交线路调整。 今日，记者从市公交集团获悉，因北盟路封闭施工，自3月20日起，途经的两条公交线路调整。 V8路：从恒大绿洲北口发车，沿原线至瀍涧大道陇海路口后，改走陇海路、春都路至平等街北口恢复原线运营。 107路：终点站由北盟路调整为春都路东口，回程改走春都路、陇海路、瀍涧大道恢复原线运营。 上述线路调整后，取消瀍涧大道北盟路口站、北盟路站的停靠，新途经道路的公交站点都正常停靠。（洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 赵承 文/图）