20日起，V8路、107路公交线路调整

今日，记者从市公交集团获悉，因北盟路封闭施工，自3月20日起，途经的两条公交线路调整。
今日，记者从市公交集团获悉，因北盟路封闭施工，自3月20日起，途经的两条公交线路调整。
今日，记者从市公交集团获悉，因北盟路封闭施工，自3月20日起，途经的两条公交线路调整。
V8路：从恒大绿洲北口发车，沿原线至瀍涧大道陇海路口后，改走陇海路、春都路至平等街北口恢复原线运营。
107路：终点站由北盟路调整为春都路东口，回程改走春都路、陇海路、瀍涧大道恢复原线运营。
上述线路调整后，取消瀍涧大道北盟路口站、北盟路站的停靠，新途经道路的公交站点都正常停靠。（洛报融媒记者 冯莹雅 通讯员 赵承 文/图）
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