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洛阳这场廉政教育课 触动人心
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.19 22:16

　　“虽然我没记录一个字，但这堂课对我的触动是极大的。”说这话的，是洛阳市政协办公室宣传信息科科长冯波。

　　今日上午，在洛阳市委党校礼堂，2021年春季学期第一期主体班廉政教育课举行，作为第五十六期中青班学员，冯波按时来到礼堂上课。

　　授课人是洛阳市纪委副书记、市监委副主任练忠杰。他开门见山说：“这堂课，无需记录，聆听即可，题目叫《去年留置的人，去年遇见的事》。”

　　只听不记，题目新颖。大家先是一愣，然后纷纷合上本、收起笔，竖起了耳朵。“这应该是一堂特殊的教育课，是纪检监察干部的所感所悟，也是要对全体学员说的知心话。”冯波说。

　　2020年，洛阳市纪检监察机关共留置95人，其中县处级干部19人。当大屏幕上出现这组数据时，台下的学员无不为之震动。紧接着，工作人员现场播放了部分被留置人员的忏悔视频。

　　“贪念，让我走到到了人民群众的反面。”

　　“想想自己的所做所为，犹如万箭穿心。”

　　“最后，我成了被贪婪欲望驱使的行尸走肉。”

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　　“同志们，当我看到这些曾经的好干部被带走的时候，心中除了惋惜之外，更多的是替他们感到悲凉，因为他们忘记了‘为了谁、依靠谁、我是谁’，身上没有了共产党人的初心和本色。”练忠杰说。

　　还有一个故事，让冯波印象深刻：去年，某单位一名干部被查，纪检监察机关在了解情况时，该单位一名领导说，这名干部看似工作积极主动，但谁都知道，“他眼里盯着的是那俩钱儿”。

　　“既然知道，为什么不拉他一把，让他悬崖勒马，全面从严治党的主体责任哪儿去了？”冯波说。

　　作为一名党员领导干部，应该如何从讲政治的高度看待全面从严治党，如何带头提高政治判断力、领悟力、执行力，如何理解家风建设对反腐倡廉起到的重要作用？廉政教育课上，一个个生动的故事，将这些问号一一拉直。

　　廉政教育，首先要让接受教育者感同身受，把自己摆进去，才能入脑、入心、入魂，真正起到警示作用。

　　教育结束，冯波深有感触，他说：“我们不能把这堂廉政教育课当作故事会来听，而是要以此为鉴，警醒自我，思考如何‘治未病’，防止成为‘局中人’。”

　　思考如何“治未病”，防止成为“局中人”，这就是学员冯波眼中的廉政教育课。(洛报融媒记者 李三旺 通讯员 陈聚涛)
[ 责任编辑：潘亮]
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