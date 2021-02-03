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解答：下班回家路上被撞算工伤吗？
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.19 21:10
启动仪式现场

　　今日，我市2021年工伤预防项目启动，根据工伤预防实施方案，今年我市将对参加工伤保险的用人单位和社会公众进行广泛工伤预防宣传，并选取矿山开采、金属冶炼、机械制造等行业开展工伤预防定向宣传和安全培训。

　　去年我市减免2.07万家企业工伤保险费0.72亿元

　　记者从启动仪式上获悉，去年面对疫情，我市全面落实工伤保险“减、免、缓”政策，共减免工伤保险费0.72亿元，惠及企业2.07万家。

　　今年，我市将继续实行阶段性降低工伤保险费率政策，预计全年可为企业减负0.79亿元；同时，大力推进扩面征缴计划，全市工伤保险参保人数达到78.09万人，同比增长1.35%；在全面实现工伤认定“最多跑一次”的基础上，持续优化工伤认定、劳动能力鉴定和工伤待遇兑付流程，确保每一位工伤职工都能享受到公正、高效、便捷、温馨的工伤保险服务。

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[ 责任编辑：潘亮]
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