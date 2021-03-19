窑炉旁，有人拉坯、有人浸釉、有人烧窑，所有人正聚精会神地做着手中的活，等待精美瓷器的诞生……19日，新安县博物馆内，一组逼真的塑像带记者“穿越”回宋代瓷坊。

博物馆小档案

名称：新安县博物馆

成立时间：2007年6月

展陈面积：2000余平方米

展品数量：5000余件(套)

场馆地址：新安县新城世纪广场东侧

开放时间：每周二至周日开放，每周一休馆(法定节假日除外)

参观方式：凭个人有效证件免费参观

窑炉旁，有人拉坯、有人浸釉、有人烧窑，所有人正聚精会神地做着手中的活，等待精美瓷器的诞生……19日，新安县博物馆内，一组逼真的塑像带记者“穿越”回宋代瓷坊。在塑像旁，精美的神兽花卉白瓷梅瓶吸引众人的目光，它和其他三件(套)文物被称为该馆四大精品文物。