当前位置： 新闻中心   新闻 | 图片 | 洛阳
来新安县博物馆，不得不看这四大精品文物，各个都有故事【视频】

　　博物馆小档案

　　名称：新安县博物馆

　　成立时间：2007年6月

　　展陈面积：2000余平方米

　　展品数量：5000余件(套)

　　场馆地址：新安县新城世纪广场东侧

　　开放时间：每周二至周日开放，每周一休馆(法定节假日除外)

　　参观方式：凭个人有效证件免费参观

　　窑炉旁，有人拉坯、有人浸釉、有人烧窑，所有人正聚精会神地做着手中的活，等待精美瓷器的诞生……19日，新安县博物馆内，一组逼真的塑像带记者“穿越”回宋代瓷坊。在塑像旁，精美的神兽花卉白瓷梅瓶吸引众人的目光，它和其他三件(套)文物被称为该馆四大精品文物。

[1]  [2]  [3]  下一页  尾页
来源： 洛阳网    2021-03-19 21:10 [ 责任编辑： 潘亮 ] 返回洛阳网首页>>
热点图片
版权声明：洛阳日报报业集团版权所有，未经书面授权，禁止复制、转载或建立镜像等。 联系电话：0379-65233520
洛阳日报报业集团简介 | 广告服务 | 诚聘英才 | 网站地图　豫ICP备05017468号

互联网新闻信息服务许可证 编号：4112012002　　 信息网络传播视听节目许可证 编号：1608238　　增值电信业务经营许可证 编号：豫B2—20060064　　
网络服务：(0379)65233606 65233616 业务咨询：(0379)65233618 65233767 传真：(0379)65233529
地址：洛阳新区开元大道218号 报业大厦22层 邮编：471023
本站法律顾问 河南法铎律师事务所 张运超律师 不良信息举报电话：（0379）65233605