窑炉旁，有人拉坯、有人浸釉、有人烧窑，所有人正聚精会神地做着手中的活，等待精美瓷器的诞生……19日，新安县博物馆内，一组逼真的塑像带记者“穿越”回宋代瓷坊。
博物馆小档案
名称：新安县博物馆
成立时间：2007年6月
展陈面积：2000余平方米
展品数量：5000余件(套)
场馆地址：新安县新城世纪广场东侧
开放时间：每周二至周日开放，每周一休馆(法定节假日除外)
参观方式：凭个人有效证件免费参观
窑炉旁，有人拉坯、有人浸釉、有人烧窑，所有人正聚精会神地做着手中的活，等待精美瓷器的诞生……19日，新安县博物馆内，一组逼真的塑像带记者“穿越”回宋代瓷坊。在塑像旁，精美的神兽花卉白瓷梅瓶吸引众人的目光，它和其他三件(套)文物被称为该馆四大精品文物。
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