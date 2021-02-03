洛阳地铁1号线直播首秀！诚邀30名试乘体验官

洛阳地铁和特色站台究竟长什么样？便民服务设施有哪些？地铁内信号是否稳定？怎么搭乘地铁最安全……

洛阳地铁和特色站台究竟长什么样？便民服务设施有哪些？地铁内信号是否稳定？怎么搭乘地铁最安全……近日，洛阳地铁1号线即将正式通车的消息“刷爆”了朋友圈，不少网友纷纷发出相关疑问，翘首以盼“标准答案”。3月21日(本周日)9时30分，洛阳网与中国移动洛阳分公司联合推出“开往春天的地铁”洛阳地铁1号线直播首秀，带您一起“云试乘”洛阳地铁1号线。

本次试乘将在洛阳网抖音、快手、视频号等平台进行直播，中国移动洛阳分公司全程提供信号技术支持。试乘区间为洛阳地铁1号线应天门站到牡丹广场站(往返)，洛阳网主播菲菲将以VLOG的形式与网友分享搭乘初体验，网友可以跟随菲菲的镜头，一一探访洛阳地铁站的内部设施，包括站内建筑风格、设计元素等，全方位、多角度地感受洛阳地铁的便民、安全与文化特色。同时，菲菲还将以生动的方式讲解安全乘车规范，传递文明乘车理念，给予网友正确的搭乘参考。

您是否想和菲菲一起到现场体验？本次直播试乘活动还将邀请30名“试乘体验官”，于3月21日直播当天试乘洛阳地铁1号线。想参与的朋友，可以关注“洛阳网”“洛阳发布”“洛阳圈儿”任一微信公众号，在相关内容留言区留言，获取“试乘体验官”资格。(记者 谢钰旸 实习生 苑曼琳)