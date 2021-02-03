洛阳市中级人民法院出台执行工作暖心便民10项举措

今日下午，洛阳市中级人民法院召开新闻发布会。会上，公布了《洛阳市中级人民法院执行工作暖心便民10项举措》，着力解决执行工作中群众反映强烈的突出问题。

今日下午，洛阳市中级人民法院召开新闻发布会。会上，公布了《洛阳市中级人民法院执行工作暖心便民10项举措》，着力解决执行工作中群众反映强烈的突出问题。

此次公布的10项举措涉及微信联络互通机制建立、畅通查询平台、畅通诉求渠道等方面，与民生息息相关。

倾听群众呼声 及时释疑解惑

建立执行案件当事人或委托代理人与执行人员“一对一”微信联络互通机制，及时向当事人反馈案件进展及工作开展情况，对当事人通过微信反映的诉求及时回应，所有沟通内容附卷备查。

开放查询平台 公开执行信息

畅通当事人查询案件信息、反映执行情况渠道，通过智慧执行APP、微执行小程序、12368热线、短信推送等方式，向当事人推送立案、执行通知、查控、限制消费等执行流程节点信息。

保障律师广泛参与 确保执行公开公正

全面推行律师调查令，发挥律师专业优势，拓宽对被执行人财产的查找渠道；认真倾听律师对重大执行措施、关键执行节点意见建议，协力化解执行难题。对当事人提供明确具体可供执行财产线索的，在3日内调查核实，情况紧急的立即调查核实，并及时反馈调查结果。

创新执行措施 落实“六稳”“六保”

依法灵活审慎采取执行措施，严格信用惩戒措施标准，充分发挥执行担保功能，保证查封、冻结、扣押财产的正常使用，最大限度降低对被执行企业、个人生产生活的不利影响。

规范评估、拍卖程序 保证财产处置公开透明

鼓励采取当事人议价、定向询价、网络询价确定财产处置参考价；坚持执行财产网络拍卖主渠道，降低处置成本，杜绝暗箱操作，提高执行效率。

便捷高效处理执行争议 依法回应群众关切

加强执行监督，依法及时审查处理超标的、错误查封，违法冻结、扣划、拍卖及拘留、罚款等执行争议，确属执行行为违法的，能够网络解除或财产在本地的，裁定生效后24小时内解除相应强制措施，财产在外地的解除相应强制措施不得超过5日。

设立事前提醒制度 督促当事人自觉履行法律义务

执行立案当日向当事人送达执行风险提示、执行通知提醒；拟对被执行人采取纳入失信被执行人、限制高消费、罚款、拘留、追究刑事责任等强制措施前，再次预警告知，给予合理的履行期限，让人民群众感受到司法温度。

加强案款管理、兑付 保障人民群众获得感

严格落实“一案一账号”，到账案款30日内发放完毕，因法定事由延期、提存的案款暂时无法发放的，严格审批程序，在法定事由消失后10日内完成兑付，杜绝超期发放。

强化群众意识 畅通诉求渠道

设立固定的执行接待专门窗口，落实主管院、局领导每周工作日接访制度，及时化解矛盾纠纷；向社会公布院、局领导、团队负责人接访时间，及时听取、回复群众诉求。

完善执行援助救助机制 维护社会弱势群体合法权益

对符合条件的生活困难、被执行人确无财产可供执行的申请执行人依法予以司法救助；对追索医疗费、赡养费等情况紧急，执行标的在1万元以下的案件，在加大执行力度的同时，由执行法院设立专项周转基金先行垫付，以解申请执行人燃眉之急；对涉民生“执行不能”案件，通过法院与保险机构合作，由执行保险予以适当救助。(记者 史戎戎 实习生 苑曼琳)