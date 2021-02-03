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2020年河南“五大”考古新发现揭晓 洛阳占3项【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.19 18:57

　　刚刚，洛报融媒记者从洛阳市文物局获悉，2020年度河南“五大”考古新发现结果揭晓，其中，洛阳考古项目占了3个，分别为：洛阳伊川徐阳墓地、洛阳白草坡东汉陵园遗址、隋唐洛阳城玄武门遗址。

　　洛阳伊川徐阳墓地

徐阳墓地(图片由文物部门提供)

　　作为全国重点文物保护单位，徐阳墓地在文物考古界知名度颇高。它位于洛阳市伊川县鸣皋镇徐阳村一带，墓葬主要分布在以徐阳村为中心的顺阳河及其支流两岸台地上，总面积约20万平方米。

　　2013年夏，洛阳市文物考古研究院对徐阳墓地开展主动性考古发掘。通过勘探，考古工作者惊喜地发现了2600年前的陆浑戎墓葬群，这是中原地区首次发现的戎人遗存。2015年，徐阳墓地入选“河南省五大考古新发现”，2016年入围全国十大考古新发现终评，并荣获中国考古学会田野考古奖三等奖。

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[ 责任编辑：潘亮]
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