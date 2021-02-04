坐着地铁逛洛阳！ 1号线沿线好吃的、好玩的都在这里

洛阳地铁1号线即将开通，市民的出行方式、生活习惯都将发生翻天覆地的变化。那么，地铁1号线沿线有哪些地方适合假日去走走看看、逛吃逛吃呢？小编为您来一一介绍。

洛阳地铁1号线即将开通，市民的出行方式、生活习惯都将发生翻天覆地的变化。

洛阳地铁1号线西起红山站，东至杨湾站，是洛北城区东西方向骨干交通线路。全线设红山车辆基地一座，瀍东停车场一座，控制中心一处，线路全长25.342公里，设车站19座，将河南科技大学、牡丹广场、王城公园、周王城广场、应天门、丽景门、青年宫等主要客流集散点如珍珠般串联在一起。

那么，地铁1号线沿线有哪些地方适合假日去走走看看、逛吃逛吃呢？小编为您来一一介绍。

谷水站

有一种逛街叫“赶集”——谷水集

置身于热闹的集市，包裹在一阵阵吆喝声中，为生活忙碌的脸上，看到的是最踏实的烟火气。谷水会位于涧西区谷党路上。每逢农历的“四”“十四”“二十四”，中州西路和谷党路交叉口人来人往。沿谷党路向里走，一公里多的路，被临时摊位占满，售卖的商品从针头线脑，到果蔬粮油，从农资农具到宠物、家具，几乎覆盖了生活的方方面面：前半段多是卖衣服鞋袜的，日用品、杂货则多在集会的后半段。

★站口位置：中州西路与西环路交叉口南侧