段小明：守一方平安 护一方幸福【视频】

“作为一名党员，最大的幸事莫过于立足于自己的岗位，为群众提供最直接有效的服务。”段小明这样定义自己的工作。

“作为一名党员，最大的幸事莫过于立足于自己的岗位，为群众提供最直接有效的服务。”段小明这样定义自己的工作。

1995年，段小明进入司法行政队伍，一干就是33年。33年来，他扎根基层，哪里有纠纷就出现在哪里。近日，他荣获“全国模范人民调解员”称号。

他埋头苦干、勇挑重担，调解3000余起纠纷，调解成功率达99%，累计为群众挽回经济损失800余万元。近日，在石庙司法所见到了段小明，他正在帮助群众调解纠纷。

王某家墙上有一截铁皮烟囱正好朝向邻居李某家大门，李某赌气拔下来，王某再装上，就这样反反复复，两家发生了纠纷。

一个是心忧母病生炉取暖搭烟囱拔火；一个是邻居心惧烟囱一直对着他家。事不大，但两家人互不相让。段小明苦口婆心地劝解，双方火气稍有平息，便打起了“感情牌”。

“远亲不如近邻，况且天气寒冷，王某母亲还病着……”段小明的一番话，让通情达理的李某动了恻隐之心。

“调解员很多时候是倾听者，吐出心中不快，当事方气顺了，心平了，行为也会随之改变。”段小明说，经调解后，李某提着礼品看望病重的王某母亲，还帮着把王某家明烟囱改为暗烟道。这让王某颇不好意思，一个劲地给帮工的李某递烟端茶……既不罚也不诉，一场尖锐的邻里纠纷消弭于无形。