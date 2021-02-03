洛阳2月消费维权典型案例发布！涉及大张、苹果手机专卖、建业凯旋广场……

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，该中心发布2月受理消费者诉求情况。

今日洛报融媒记者从洛阳市市场监管局12315指挥中心获悉，该中心发布2月受理消费者诉求情况。

上个月，全市12315三级执法网络共受理各类咨询、投诉、举报11053起。其中受理咨询8570起；受理投诉2075起，共挽回经济损失255余万元；受理举报408起，案值74.3余万元。

具体来看：商品类投诉1145起，占投诉总量的55%，一般食品的质量问题、服装鞋帽退换问题、交通工具的三包问题位居商品类投诉前三位。

服务类投诉930起，占投诉总量的45%，餐馆服务问题、温泉浴办卡使用问题、预付卡使用问题位居服务类投诉前三位。

举报问题主要集中在广告违法行为(虚假宣传)、侵害消费者权益、产品质量违法行为等。

与此同时，该中心发布8起消费维权典型案例。

案例一：消费者在洛阳莱拉汽车销售有限公司购买汽车加价提车问题

2月25日，消费者周先生反映去年12月17日在洛阳莱拉汽车销售有限公司缴纳订金购买长城欧拉品牌轿车并签订合同，合同约定交付车辆总价为67800元，后到店提车，该汽车销售公司以周先生购买车辆颜色特殊为由，要求周先生再缴纳1000元费用，周先生认为不合理，遂拨打12315热线投诉。接到投诉后，专业车辆交易所执法人员立即展开调查，经执法人员多次联系双方调解，洛阳莱拉汽车销售有限公司同意按照合同约定价格将车辆交付与周先生，并赠送4次车辆保养服务，周先生对处理结果表示满意。