毛豫华《雪松诗集》研讨会在老城举行

19日上午，毛豫华《雪松诗集》研讨会在老城区建安门举行。研讨会由洛阳市作家协会、河南省儒学文化促进会、老城区文联主办。
19日上午，毛豫华《雪松诗集》研讨会在老城区建安门举行。研讨会由洛阳市作家协会、河南省儒学文化促进会、老城区文联主办。
19日上午，毛豫华《雪松诗集》研讨会在老城区建安门举行。研讨会由洛阳市作家协会、河南省儒学文化促进会、老城区文联主办。
毛豫华，男，生于1962年11月，笔名雪松，中共党员，获得中国人民大学EMBA学位。现为洛阳市作家协会会员、河南省儒学文化促进会洛阳分会副会长。曾参加《人民文学》杂志函授小说写作，在鲁迅文学院学习小说创作。
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