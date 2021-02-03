即日起，衡山路封闭施工进行提升改造！

接市相关部门通知，衡山路提升改造工程将于3月19日至22日封闭施工，为确保工程顺利实施，最大限度降低对市民出行的影响，特公告。
接市相关部门通知，衡山路提升改造工程将于3月19日至22日封闭施工，为确保工程顺利实施，最大限度降低对市民出行的影响，特公告。
接市相关部门通知，衡山路提升改造工程将于3月19日至22日封闭施工，为确保工程顺利实施，最大限度降低对市民出行的影响，特公告如下：
一、围挡的时间
2021年3月19日至3月22日
二、围挡的区间
衡山路的邙岭大道至红山路段
三、车辆通行线路
1、封闭区域内的企业车辆，可正常通行，服从现场指挥人员的指挥。
2、由北向南通过性交通，可从机场路～华山路～邙岭大道绕行。拟经衡山路由南向北通过性车辆，可从邙岭大道～衡山路～机场路绕行。
四、温馨提示
道路封闭后，对市民出行和周边企业生产经营带来一定影响，请根据道路封闭情况提前规划出行时间和路线，以免影响您的生活。
洛阳市公安局交警支队
2021年3月19日
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