女子酒后惹事端 伤人害己被刑拘

女子刘某深夜与朋友在住处喝酒划拳，由于动静太大，吵得邻居无法休息，邻居敲墙警告，不料刘某恼羞成怒，殴打对方还限制其人身自由。目前，刘某已被警方刑事拘留。

女子刘某深夜与朋友在住处喝酒划拳，由于动静太大，吵得邻居无法休息，邻居敲墙警告，不料刘某恼羞成怒，殴打对方还限制其人身自由。目前，刘某已被警方刑事拘留。

3月13日8时许，家住西工区某小区的杨梅(化名)报警称，她遭人殴打且人身自由被限制。西工公安分局汉屯路派出所民警王东峰闻讯，立即与同事赶到现场。民警经询问得知，杨梅今年20岁，独自居住，当日凌晨3时许，她正在家中睡觉，突然被隔壁房间的吵闹声吵醒。吵闹声一直持续了两小时，使她无法休息。

“杨梅到隔壁房间敲门，提醒刘某声音小点儿，刘某没理会。”王东峰说，杨梅回到家发现隔壁的吵闹声还很大，就敲床头的墙警告。不久，刘某与另一名女子敲开杨梅家的门，进屋与她争吵，刘某还多次殴打她，并将她的手机抢走，限制她的人身自由。当日8时许，杨梅趁俩人去厕所之际跑了出来，找楼上的邻居帮忙拨打了110。

民警调查得知，当日凌晨2时许，刘某与朋友黄某、黄某的男朋友外出喝酒后回到租住地，仨人继续喝酒，边喝边划拳，影响了杨梅的正常休息。黄某的男朋友离开后，刘某听到杨梅敲墙的声音，找对方理论时发生争吵，并对杨梅的头部、面部等部位进行殴打，限制其人身自由约2个小时。目前，刘某因涉嫌非法拘禁罪被刑事拘留。

王东峰说，非法拘禁罪是指以拘押、禁闭或者其他强制方法，非法剥夺他人人身自由的犯罪行为，刘某控制受害人的身体自由，并进行殴打，性质恶劣，遂依法对其作出处罚。（洛报融媒记者 魏巍 特约通讯员 李耀武）