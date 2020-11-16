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供热温度设得高 一个采暖季下来她家热费达……【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.19 11:46

　　2020-2021年采暖季已结束，热费账单出炉，您家用了多少？

　　刚刚，洛报融媒记者从洛阳热力有限公司获悉，家在涧西区世纪华阳小区的赵女士，她家的热费比同样户内建筑大小的邻居家超出近一倍，整个一个采暖期内消耗的总热量高达38680千瓦时，热费超过同面积按面积收费方式近50%，而按照“分户计量的用热费=基本热费+计量热费”这一公式来计算，赵女士家上个采暖季需支付的热费约为7000元。

　　“赵女士家的热费超出比率较为少见，在整个涧西区来说都是比较高的。”洛阳热力有限公司相关负责人说，世纪华阳小区采用分户计量的供热方式，一户一表的热费计量方法，可以让热力公司和用户直观地看到供热过程中所产生的热量消耗及资费，“每个采暖季结束后，从我们的系统后台也可以看到直管小区用户的热费情况。”

　　一般来说，在正常情况下，分户计量可比按面积收费用户节约约20%的用热费。那么，赵女士家为何非但没有节约，反而超出了这么多呢？

　　赵女士表示，因为家中面积200多平方米，且有老人和孩子，所以她将家中温度设置得较高，整个采暖季中，她不曾通过洛阳热力有限公司app“洛热供暖管家”查询过自家的热费，所以在采暖季结束后看到总热费时“感到惊讶”。

　　“我们希望用赵女士的例子给大家提个醒，分户计量需要在正确的使用方法下，才能最大地发挥节能作用。”该负责人说，首先，一般来说，分户计量用户温度设置得越高，用热费就越高。在正常情况下，分户计量用户室温为18℃至20℃时可比按面积收费用户节约约20%的用热费；其次，在经常住人的房间里，可在每个暖气片上安装自动温控阀门，将温度控制在18℃至20℃。对于人较少停留的房间则可不开暖气，尽量关闭房门会更节能；第三，大家在上班或短暂外出时，不要完全关闭暖气阀门。完全关闭暖气阀门后再打开，已经凉下来的墙壁和家具要重新暖起来，可能消耗更多热流量。(洛报融媒记者 王若馨 实习生 郭秋林 文/图/视频)
[ 责任编辑：马佳佳]
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