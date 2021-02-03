在洛发现并命名的恐龙属种达11个 数量位居全省第一

昨日，记者从河南自然博物馆获悉，该馆在全面梳理历年相关科研成果后确认，在洛发现并正式命名的恐龙属种已达11个，数量位居全省第一、全国前列。

汝阳黄河巨龙化石

开栏语 近日，刚挂牌的河南自然博物馆公布首批十大“镇馆之宝”，其中有一半“宝贝”来自洛阳。我市拥有丰富的古生物资源，自20世纪70年代起，国内外专家陆续在我市发现了大量古生物化石，并通过相关化石研究确认了诸多恐龙及同时代的其他古生物新属种，多次引发世界关注。今起，本报开设《盘点洛阳古生物资源》栏目，梳理我市古生物资源情况，与您共赴一场自然科学之旅。

昨日，记者从河南自然博物馆获悉，该馆在全面梳理历年相关科研成果后确认，在洛发现并正式命名的恐龙属种已达11个，数量位居全省第一、全国前列。

该馆古生物研究室主任贾松海介绍，洛阳古生物资源丰富，早在1972年，栾川县秋扒乡就因发现5颗恐龙牙齿化石而受到关注。后经专家确认，这些牙齿为霸王龙牙齿，因而将该恐龙命名为栾川霸王龙。自此，“洛阳恐龙”走进人们视野。

2006年，原河南省地质博物馆对全省古脊椎动物化石资源展开调查，我市汝阳县和栾川县被列为重点调查区域。此后，调查组分别在2007年、2012年、2013年公布了在洛发现的9个恐龙新属种。