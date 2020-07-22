温情！逃犯带娃看病 民警暂缓抓捕

民警抓捕逃犯时，发现他正带着年幼的孩子看病。为维护犯罪嫌疑人在孩子心中的形象，避免给孩子留下心理阴影，民警暂缓抓捕……这是近日发生在宜阳县温情执法的一幕。

民警抓捕逃犯时，发现他正带着年幼的孩子看病。为维护犯罪嫌疑人在孩子心中的形象，避免给孩子留下心理阴影，民警暂缓抓捕……这是近日发生在宜阳县温情执法的一幕。

16日11时30分许，宜阳警方在准备抓捕涉嫌盗窃罪被广东警方上网追逃的李某时，发现他独自抱着孩子在医院看病。为了不在孩子幼小的心中留下阴影，民警悄悄追踪，直到李某将孩子送到病房，才将他喊出来亮明身份。

面对民警，李某如实交代了犯罪事实。其间他不时回头看孩子，并告诉民警，孩子3岁了，至今还不会说话，也不能正常行走，这次是特意带孩子从广东回来看病的。

宜阳县公安局巡特警大队县城中队中队长张联伟再三考虑，决定暂缓抓捕，等李某为孩子办完入院手续再将其带走。之后，张联伟组织民警一边帮李某带孩子看病，一边与李某家属联系，讲明身份和事情缘由。

民警了解到，李某妻子仍在广东，如果李某被带走，将无人照料孩子。孩子目前与奶奶十分生疏，只有孩子姑姑能安抚其情绪。民警立即与孩子姑姑取得联系。得知孩子姑姑还在郑州时，民警表示，可以等。

几个小时后，孩子姑姑赶到医院，在她从李某手中接过孩子后，民警笑着对孩子说：“乖！你爸爸还要工作，不能天天陪你。爸爸不在，你要听姑姑的话，好好养病。叔叔们给你加油！”

见孩子情绪稳定，民警这才带着李某离开。

走出病房，李某流下了眼泪：“我一定认真悔改、积极改造，不辜负你们的良苦用心，争取早日再见到孩子……”

目前，李某被羁押于宜阳县看守所，不日将移交广东警方。（记者 申利超 通讯员 赵利军 黄珂）