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洛阳各部门认真部署开展党史学习教育
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.19 08:41

　　连日来，我市各部门深入学习贯彻习近平总书记在党史学习教育动员大会上的重要讲话精神，贯彻落实党中央和省委、市委部署要求，围绕本部门本单位工作重点，迅速对党史学习教育进行了动员部署，掀起了党史学习教育热潮，确保高标准高质量完成学习教育各项任务。

　　市发改委召开党史学习教育动员部署会议，提出要提高政治站位、注重学用合一、强化组织领导、致力开创新局，把学习党史与发展改革工作实际结合起来，深入研究重点工作如何推进、重大项目如何实施、场域载体如何打造、全面从严治党如何深化等问题。要把开展党史学习教育最终落脚在推动发展改革工作上，抓好经济运行一季度“开门红”、加快编制重大规划、推进重大项目建设、做好民生工作等重点，确保我市“十四五”开好局起好步。

　　市公安局在开展党史学习教育时提出，要深刻认识开展党史学习教育是筑牢队伍忠诚本色、全面从严管党治警、履行神圣职责使命的必然要求。要总结运用党在不同历史时期成功应对风险挑战的丰富经验，持续增强斗争意识、丰富斗争经验、提升斗争本领，坚决捍卫国家政治安全、全力维护社会安定、切实保障人民安宁。要创新方法，广泛开展有洛阳特色、有警察元素、有时代气息的宣传教育。要为民办事，深入开展“我为群众办实事”实践活动，确保实践活动有公安特色、出公安亮点、创公安品牌。

　　市住建局召开动员部署大会，要求把开展好“我为群众办实事”实践活动作为党史学习教育重要内容，着力办好老旧小区改造、棚户区改造、租赁住房建设、物业管理、“断头路”打通、背街小巷整治、道路提升改造、城市“乐道”建设、雨污分流、管线入地、人行天桥(地下通道)等11件市定重点民生实事。同时，要严把工程质量关，树立精品意识，倒排工期、挂图作战，确保“中共洛阳组”诞生地纪念馆改造提升工程如期完工、对外开放，成为我市又一个红色文化名片，向建党100周年献礼。

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[ 责任编辑：崔利利]
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