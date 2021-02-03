洛阳加快推进环卫爱心早餐工作 暖心举措彰显古都温度

近年，我市全面实施一线环卫工人爱心早餐项目。今年，我市将环卫爱心早餐工作纳入重点民生实事加以推进。前两个月，全市共提供爱心早餐35万余份。暖胃更暖心的爱心早餐，正不断提升洛阳这座古都的温度。

环卫工人在爱心驿站享用爱心早餐

近年，我市全面实施一线环卫工人爱心早餐项目。今年，我市将环卫爱心早餐工作纳入重点民生实事加以推进。前两个月，全市共提供爱心早餐35万余份。暖胃更暖心的爱心早餐，正不断提升洛阳这座古都的温度。

暖胃：环卫工老林吃上爱心早餐

1月13日，是涧西区环卫工人林新国十分难忘的一天。当天，他像往常一样，凌晨4点多就来到吉安南街开始清扫路面。早晨6点，天还没亮，路面已经打扫完毕，按照惯例，老林这会儿该赶回家吃早饭了。不过这一天，他朝着与家方向相反的爱心驿站走去。

不远处的浅井西路爱心驿站里，已有不少环卫工人在排队。当天，是浅井西路爱心驿站供应爱心早餐的第一天。

“辛苦啦！快进屋吃早饭吧，免费的。”在工作人员的指引下，老林在就餐签字表上签下名字后，领到了3个包子、1个鸡蛋、1碗热粥和1份小菜。他摘掉手套和帽子，和工友们围坐在餐桌前，捧起冒着热气的小米粥，舒舒服服地吃了起来。

“干环卫工作这么多年，头一次正儿八经地坐着吃顿早饭。”老林感慨地说。让他没想到的是，这样热乎乎的爱心早餐，往后每天都能吃上。包子、花卷、馒头、鸡蛋、稀饭和各式小菜……两个月来，老林每天早上都吃得饱、吃得好，浑身充满了干劲。