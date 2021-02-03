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促进区域协调发展的重大举措——以行政区划优化调整加快推进洛阳副中心城市建设之一
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网-洛阳日报 2021.03.19 08:38

　　荡着新时代的春潮，洛阳迎来了又一个历史性时刻。

　　日前，经过多年统筹谋划、扎实推进，新一轮洛阳行政区划调整方案正式获国务院批准，撤销县级偃师市，设立洛阳市偃师区；撤销孟津县、吉利区，设立洛阳市孟津区。这是全市人民关注和期盼的一件大事，也是洛阳全面建设社会主义现代化强市新征程上具有里程碑意义的一件大事！

　　作为治国安邦的重要手段，区划调整从来都不只是“限于一域”的分分合合，更是“站位全局”的布局落子、“与时俱进”的应变求变。此次洛阳行政区划调整，是国家从推动区域协调发展大局出发，着眼全国战略落地、实现中原更加出彩、顺应城市发展趋势作出的一项重大决策，对洛阳而言是支持更是期望，是信任更是激励，是机遇更是责任！

　　一个地方的发展，总是在特定时空方位上显示出非同寻常的意义。当“十四五”拉开大幕，开启全面建设社会主义现代化国家新征程，我国进入新发展阶段。展开今天的中国版图，长江经济带、黄河流域生态保护和高质量发展风生水起，京津冀、长三角、粤港澳大湾区等动力澎湃。习近平总书记深刻洞悉我国区域经济发展新形势，作出“中心城市和城市群正在成为承载发展要素的主要空间形式”的重大判断，提出“推动形成优势互补高质量发展的区域经济布局”，强调“中西部有条件的省区，要有意识地培育多个中心城市”。党的十九届五中全会进一步提出，“优化行政区划设置，发挥中心城市和城市群带动作用，建设现代化都市圈”。

　　就在几天前，十三届全国人大四次会议表决通过了关于“十四五”规划和2035年远景目标纲要的决议，为我国今后一个时期的发展明确了任务书、路线图。规划纲要指出，在中西部有条件的地区，以中心城市为引领，提升城市群功能，加快工业化城镇化进程，形成高质量发展的重要区域，强调要“破除资源流动障碍，优化行政区划设置，提高中心城市综合承载能力和资源优化配置能力，强化对区域发展的辐射带动作用”。可以说，从总书记的重要论述，到党和国家的重大部署，优化区域经济布局和优化行政区划设置一再被提及，方向直指“强化辐射带动”，“促进区域协调发展”。

　　作为黄河流域重要城市、中原城市群副中心城市，作为全国重要的工业基地、历史文化名城和“一带一路”重要节点城市，洛阳在国家战略中使命不凡、地位重要。特别是“十三五”期间，洛阳发展获得了新的更高赋能定位，迎来了国家自创区、自贸区等一系列战略规划平台落地，成为中西部地区唯一生产总值突破5000亿元的非省会城市，规模以上工业增加值、一般公共预算收入等主要经济指标增速在沿黄城市中居于前列，区位优势、综合实力、产业支撑、创新能力具备打造新的区域增长极的基础和条件。此次区划调整，就是寄望洛阳通过在更大范围统筹资源要素，提升综合承载力和辐射带动力，在服务大局中展现担当作为，在同频共振中走在时代前列。

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[ 责任编辑：崔利利]
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