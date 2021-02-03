洛阳今天阴天有小雨或零星小雨 气温6℃到10℃

预计今天我市阴天有小雨或零星小雨，大部分地区有轻雾，偏东风3级左右，气温6℃到10℃。

这场蒙蒙细雨真算得上是“洗尘雨”，经春雨洗礼，昨天洛阳空气质量明显好转，空气里都是春天的味道。

中国天气网数据显示，洛阳的空气质量从17日下午6点开始明显好转，昨天上午7点前后达到最佳，随着明天又一轮冷空气的到来，剽悍的西北风会把这次沙尘天气彻底送走。

明天就是春分了，话说二十四节气，古人最先确定了夏至和冬至，接着把春秋两季中昼夜平分的那两天分别定为春分和秋分。春分时，太阳直射点正好在赤道上，从理论上讲全球昼夜等长，固有“春分秋分，昼夜平分”的谚语。春分过后，北半球开始昼渐长、夜渐短。

春分是农耕的重要时节，黄河中下游有“春不分不暖”的说法，此时气温回升较快，草长莺飞、杨柳青青、小麦拔节、油菜花香，不过仍要提防冷空气杀回马枪，如果出现“倒春寒”，将会影响农作物正常生长。

春分有很多民俗，除了采摘野菜尝鲜，还有个有趣的活动——竖蛋。据考证，竖蛋风俗早在4000年前就有了，据说在这天最容易把鸡蛋竖起来，如今竖蛋早已传到国外，成了“世界游戏”。

明天春分，天气即将升温，不过冷空气余威尚在，洛阳风力不小，而新一轮冷空气将在当天夜里抵达，跟上一股冷空气配合默契，无缝衔接。

根据最新的气象资料分析，预计今天我市阴天有小雨或零星小雨，大部分地区有轻雾，偏东风3级左右，气温6℃到10℃；明天阴天转多云，偏东风3级转西北风4级到5级，气温7℃到18℃。（记者 牛鹏远 通讯员 郭铭博）