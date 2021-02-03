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洛阳市足协完成换届 张国贤担任新一届会长
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.18 21:16

　　18日，洛阳市足球协会先后召开第六届会员大会和第六届理事会第一次会议，圆满完成换届选举工作。会议选举张国贤为洛阳市足球协会会长，闫英信为洛阳市足球协会秘书长。

　　当日召开的洛阳市足球协会第六届会员大会，听取洛阳市足球协会第五届工作报告、财务报告，修改并表决通过了洛阳市足球协会章程，选举产生了洛阳市足球协会第六届理事会成员。在随后召开的洛阳市足球协会第六届理事会第一次会议上，选举产生了洛阳市足球协会会长、副会长、秘书长等新一届足协成员：大张实业总公司董事长张国贤担任洛阳市足球协会会长；河南畅学教育科技有限责任公司总经理孙国平、河南超聚体育文化传播有限公司总经理郑洪强、洛阳日报社洛阳晚报教育周刊主编刘保军、洛阳市足球单项学校教练员教练员段雪强、洛宁县教体局退休人员郭雪平担任洛阳市足球协会副会长；国家级裁判、中国足协职业联赛裁判长闫英信担任洛阳市足球协会秘书长。

　　近年来，洛阳市足球运动蓬勃开展，每年定期开展洛阳市业余足球联赛、“洛阳市甲乙级足球比赛”“洛阳市春秋季业余足球比赛”“市长杯”足球联赛等活动，不断夯实足球群众基础。在校园足球普及和开展方面，洛阳市进一步深化教体融合，结出丰硕成果。2018年，洛阳入选全国青少年校园足球改革试验区，截至目前，已有284所中小学校被教育部命名为全国青少年校园足球特色学校。洛阳市校园足球已经为学生开辟了绿色升学通道，全国有近百所高校向学生敞开了大门。

　　据介绍，洛阳市足球协会新一届成员将严格落实《洛阳市足球协会章程》的各项规定，以《洛阳足球改革发展实施方案》为指导，进一步完善校园足球功能，完善专业人才培养发展方式，普及发展社会足球，着力发展职业足球，不断推动足球产业发展，为洛阳足球重塑辉煌，打造靓丽的城市名片注入持久的动力。（洛报融媒记者 孟山 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤]
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