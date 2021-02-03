看他们如何从国家“十四五”规划纲要里找方向找抓手

国家“十四五”规划纲要正式公布后，洛阳各地各部门各单位迅速学习贯彻。大家纷纷表示，要积极融入国家发展大局，立足洛阳实际埋头苦干、奋勇争先，努力把宏伟蓝图在河洛大地转化为生动实践、转化为人民群众的美好生活。

国家“十四五”规划纲要正式公布后，洛阳各地各部门各单位迅速学习贯彻。大家纷纷表示，要积极融入国家发展大局，立足洛阳实际埋头苦干、奋勇争先，努力把宏伟蓝图在河洛大地转化为生动实践、转化为人民群众的美好生活。

“国家‘十四五’规划纲要一公布，我们第一时间进行了学习和研讨，从中找方向、谋思路、定抓手。”龙门园区党工委书记、管委会主任李金乐表示，龙门园区作为世界文化遗产和黄河流域文化明珠，将进一步提高政治站位，坚持保护优先理念，以“文化遗产保护传承”工程和“旅游目的地质量提升”工程为牵引，倾力写好保护、传承、利用“三篇文章”。以全国石窟寺区域性保护研究基地为载体，加快支撑项目落地，打造全国石窟寺保护利用“新标杆”。积极融入黄河文化旅游带建设，加大对历史、文化、雕刻、绘画等领域作用的挖掘研究，加强对外文化交流，讲好讲深“龙门故事”。深化文旅融合发展，持续强化智慧景区建设领先优势，建立都市圈文旅景区联盟并做好向国内外一体化推介推广，健全游客服务、停车及充电、交通、流量监测管理等设施，不断提升国际化服务管理水平，高质量打造诗和远方的龙门样板，助力洛阳打造国际文化旅游名城和国际人文交往中心。

“脱贫攻坚任务如期完成后，全面推进乡村振兴是“三农”工作重心的历史性转移。”洛阳市农业农村局局长裴万赢表示，作为全市“三农”工作牵头单位，市农业农村局将深入学习贯彻国家“十四五”规划纲要，认真谋划好农业农村各项工作，全面实施乡村振兴战略，加快农业农村现代化，推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，促进农业高质高效、乡村宜居宜业、农民富裕富足，打造农业农村现代化“洛阳样板”。具体而言，就是以沟域生态经济为场域载体，推动农业高质量发展，扛稳粮食安全和重要农副产品供应重任，深化农业结构调整，丰富乡村经济业态，加快推动乡村产业振兴；以基础设施和公共服务提升为重点，全面启动实施乡村建设行动，提升乡村基础设施和公共服务水平，持续改善村容村貌和人居环境，建设美丽宜居乡村；以释放发展活力为目的，持续深化农村各项改革，加快培育新型农业经营主体，健全农业专业化社会化服务体系，实现小农户和现代农业有机衔接；以党建引领、“四治”并进、服务进村(社区)为抓手，不断提高全市乡村善治水平。

国家“十四五”规划纲要多处涉及文化建设和旅游发展。洛阳理工学院党委副书记、工会主席曾涛表示，洛阳建设文化强市，打造独具魅力的国际文化旅游名城和国际人文交往中心，要处理好几个辩证关系：一要处理好应然与实然的关系，清醒认识差距和短板，突破思想观念方面的束缚，坚决克服“自满、等靠、安逸”等心态，以更加开放的眼光、更加务实的举措谋划和推动工作。二要处理好传承与创新的关系。传承与创新是文化繁荣兴盛的两个轮子，二者不可偏废。要加大对河洛文化内涵的挖掘和阐释，将其中最富永恒魅力、最具当代价值的理念、精神加以继承弘扬和创新，推动创造性转化和创新性发展。三要处理好文化事业与文化产业的关系。繁荣发展文化事业和文化产业，必须坚持把社会效益放在首位、社会效益和经济效益相统一，改造提升传统文化业态，扩大优质文化产品供给，同时在乡村振兴、城市建设等实施推进中更加关注文化维度、激活文化元素、用好文化力量，推动文化事业、文化产业与经济社会的高质量发展深度融合、协同并进。

伊滨区寇店镇党委书记白凯表示，寇店镇紧紧围绕“城乡融合发展示范镇”目标务实重干，业已形成钢制家具、通用航空、文化旅游“三大产业”和现代农业产业园、通航旅游小镇、大谷关客家小镇等“六大板块”的发展格局。下一步，寇店镇将紧紧抓住“十四五”战略机遇期，突出“抓党建、促发展、转民风”工作主线，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴，加快推进大谷关客家小镇等项目建设，推进通航项目签约落地，奋力谱写“城乡融合发展示范镇”新篇章，为伊滨区发展和洛阳副中心、都市圈建设贡献寇店力量。

作为一名扎根农村的科技型创业青年，河南稷道数字栽培研究院副主任吴迪对“十四五”规划纲要提出的“加快推动数字产业化”“推进产业数字化转型”“推动乡村人才振兴”等内容深有感触。他表示，将加大与社会化服务机构的合作力度，发挥小康农民讲习所探索经验，做好农民职业化培训，让农民做农业变得更简单、增收渠道变得更顺畅，为乡村振兴提供智力支持和人才支撑。

“我看了，国家‘十四五’规划纲要里蕴含着很多‘农村机遇’！”汝阳县内埠镇罗洼村党支部书记、村委会主任侯兴卫表示，未来一个时期，罗洼村将做好三件事：一是利用好扶贫车间等政策、经验，继续开办好适合本村实际的加工厂；二是调优种植结构，不断提高农产品附加值。三是持续改善村容村貌，该硬化硬化，该绿化绿化，让村里的环境更惬意，让客人来了不想走。（洛报融媒记者 孙自豪）