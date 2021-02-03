洛阳持续完善创新载体建设 厚植创新创业沃土

作为“大众创业、万众创新”的助推器，各类创新载体建设显得尤为重要。

作为“大众创业、万众创新”的助推器，各类创新载体建设显得尤为重要。

《洛阳市深化提升创新主体创新平台“双倍增”行动计划(2021-2025年)》提出，我市将以洛阳国家大学科技园、中科科技园、863创智广场等科技企业孵化器、众创空间、星创天地、就业创业基地为依托，打造市场化、专业化、全链条服务平台，完善服务功能、提高孵化效率，建设高质量的科技型初创企业培育基地，吸引更多科技人员领办创办科技企业，为培育高新技术企业等创新主体提供优质资源。

日前，在位于洛阳国家大学科技园的视微影像(河南)科技有限公司中试生产车间里，彭先兆团队成员正在加紧组装调试一批眼科高端OCT影像设备。

视微影像中试生产车间

彭先兆团队是一个落户洛阳国家大学科技园的海外归国团队。“选择来洛阳，是因为这里不仅有良好的创业政策和资金支持，还有全程‘保姆+管家式’服务，让我们能够一心一意做科研。”彭先兆说。

近年，洛阳国家大学科技园围绕机器人及智能装备、新材料等产业招才引智，目前已进驻500余家企业，形成了新型研发机构支撑、龙头企业引领带动、科技型中小企业集聚发展的良好态势。

创新，离不开载体支撑。近年，我市加大土地、资金、专项人才编制等方面的支持力度，不断完善国家、省、市三级创新创业载体梯次建设，为创业创新提供沃土。

十几台白色箱式机器由传送带连接，机械爪快速移动精准贴片，一张张电子雷管芯片模组组装完毕传送下线……日前，在位于老城区洛阳古都科创园的洛阳正硕电子科技有限公司生产车间，工作人员正加紧生产电子雷管芯片模组产品。

正硕电子中试生产车间

该公司在电子雷管芯片模组行业位居全国前三，去年把团队从深圳迁到洛阳。“选择来洛阳，一方面由于洛阳有立足中原、辐射西北的区位优势；另一方面，古都科创园为我们进行了股权投资，还提供现成的厂房，减轻了企业负担，让企业轻装上阵。”该公司相关负责人说，园区的“一条龙”服务让他们对企业未来发展充满信心。

近年，我市建立完善“众创空间—孵化器—加速器”的创业创新孵化服务链条，积极探索“孵化+创投”等孵化模式。截至目前，全市共有各类科技孵化载体177个，其中国家级科技孵化载体19个，规模和数量在全省仅次于郑州，一颗颗创新创业的种子在这片沃土上播撒、萌发、壮大。(洛报融媒记者 戚帅华 通讯员 化雅楠 文/图)