最新！洛阳尚未发现涉事“瘦肉精”羊肉

洛报融媒记者今日从洛阳市市场监管局获悉，中央广播电视总台“3·15”晚会曝光河北沧州青县“瘦肉精”羊肉后，该局高度重视，连夜组织召开专题会议部署排查整治工作，全市市场监管系统迅速组织执法力量，以食用农产品批发市场、农贸市场及其周边为重点区域、以羊肉销售者及第三方冷库等羊肉经营者为重点市场主体，立即对全市市场销售羊肉开展全面排查。截至目前，尚未发现河北沧州青县“瘦肉精”羊肉流入我市。

洛报融媒记者今日从洛阳市市场监管局获悉，中央广播电视总台“3·15”晚会曝光河北沧州青县“瘦肉精”羊肉后，该局高度重视，连夜组织召开专题会议部署排查整治工作，全市市场监管系统迅速组织执法力量，以食用农产品批发市场、农贸市场及其周边为重点区域、以羊肉销售者及第三方冷库等羊肉经营者为重点市场主体，立即对全市市场销售羊肉开展全面排查。截至目前，尚未发现河北沧州青县“瘦肉精”羊肉流入我市。

据悉，全市市场监管系统共出动执法人员1645人次，检查羊肉经营者1215家次，抽样检验96批次(“瘦肉精”检测均呈阴性)，未发现经销河北省沧州市青县羊肉。检查中发现，3家羊肉经营者票证不齐全，已对经销羊肉进行抽样，正在检验；1家羊肉经营者经销的羊肉源于河北省沧州市献县，已责令停止销售并抽样，正在检验。

全市各级市场监管部门已全面督促食用农产品批发市场、农贸市场开办者严格落实入场查验、检验检测等主体责任，督促羊肉销售者、以羊肉为原料的餐饮食品经营者，严格落实进货查验、建立购销记录、留存购货票据凭证的主体责任，切实防控无检验检疫合格证明文件、来源不明的羊肉流入市场。

目前，全市市场监管系统对河北省沧州市青县“瘦肉精”羊肉排查整治情况实行日报工作制(重大情况随时上报)，及时汇总分析有关信息，实时掌握工作动态，及时采取有力措施，全力保障全市市场销售羊肉质量安全。(洛报融媒记者 李岚 通讯员 孙怀真 刘晶涛 文/图)