想看唐朝仙女咋补妆？这套剪纸表情包要收下

“干饭去” “让人头大” “送你小花” “仙女补妆”……日前，市剪纸艺术研究会一创意团队以剪纸形式制作了一套唐韵主题微信表情包，16个神态各异的唐朝人物造型配上年轻人的常用词汇，活灵活现。
“干饭去” “让人头大” “送你小花” “仙女补妆”……日前，市剪纸艺术研究会一创意团队以剪纸形式制作了一套唐韵主题微信表情包，16个神态各异的唐朝人物造型配上年轻人的常用词汇，活灵活现。
“干饭去” “让人头大” “送你小花” “仙女补妆”……日前，市剪纸艺术研究会一创意团队以剪纸形式制作了一套唐韵主题微信表情包，16个神态各异的唐朝人物造型配上年轻人的常用词汇，活灵活现。
洛阳市剪纸艺术研究会会长王飞说：“我在高校上课时发现，很多年轻人喜欢剪纸的同时，又觉得剪纸离他们的生活很遥远。”
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