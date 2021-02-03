洛阳出现睡眠问题的女性居多 中小学教师睡眠质量最好

3月21日是世界睡眠日，中国睡眠研究会于18日发布《2021年运动与睡眠白皮书》(简称《白皮书》)。数据显示，当下我国有超3亿人存在睡眠障碍，而运动人群失眠困扰比例仅为10%。近日，记者走访多家医院得知，我市出现睡眠问题的女性居多，而中小学教师最少。

3月21日是世界睡眠日，中国睡眠研究会于18日发布《2021年运动与睡眠白皮书》(简称《白皮书》)。数据显示，当下我国有超3亿人存在睡眠障碍，而运动人群失眠困扰比例仅为10%。近日，记者走访多家医院得知，我市出现睡眠问题的女性居多，而中小学教师最少。

每晚睡8个小时左右是最佳睡眠时间

《白皮书》通过在全国31个省、市、自治区及港澳台地区广泛展开调查，共收集13854个有效样本，调查内容覆盖运动人群睡眠情况各方面。

长期睡眠不足的危害不言而喻，据国内睡眠研究专家对世界睡眠日中国主题的解读，并通过数据分析得出结论：中年人每晚睡眠少于7小时，早亡危险增加26%，但超过8小时，也会使早亡危险增加24%。每晚8个小时左右是最佳睡眠时间。

关于最佳睡眠时间，河南科技大学第一附属医院开元院区(简称河科大一附院开元院区)精神心理科副主任、医学博士赵蓉蓉建议：青少年每晚保持睡8-10个小时，成年人每晚保持睡7-8个小时，而老年人也应当维持每晚睡5-6个小时。

河科大一附院开元院区神经内科主任杜敢琴介绍，规律作息、适当运动、舒缓心情、改善卧室环境，都有助于睡眠。

河科大一附院神经内科主任杜敢琴

我市出现睡眠问题的女性居多，中小学教师最少

“在日常接诊中，出现睡眠问题的患者很多，在门诊患者中占比50%以上。”杜敢琴说，在出现睡眠问题的患者中，30岁以下，男女性别比例无明显差异；30岁以上女性居多，男性相对较少；老年人无论男女均为高发年龄段；从事保险、银行、营销、IT等节奏过快、竞争压力较大、经常上夜班或出差的行业从业者最多，其次是中学和大学里学业负担过重的学生，而中小学教师最少。

“太忙或太闲、责任压力大或社会价值感过低都有可能导致睡眠问题。”杜敢琴说，在上班族尤其是公务员群体中，出现睡眠问题的人不在少数，男性一般因事业有压力，而女性更多为兼顾工作和生活感到压力，“但是男性相对调节能力更弱，因为他们各种顾虑不愿说不想让人知道，女性的倾诉愿望强，自我调节能力也更强”。

杜敢琴还提到，老年人大多是因为“害怕得病”而睡不着，而近几年生育二胎也给很多中年女性造成了压力从而出现严重的睡眠问题。