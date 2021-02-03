运营前最后一次“大考”！洛阳地铁1号线当“考生”

18日，洛阳市轨道交通1号线初期运营前安全评估会拉开帷幕，这是地铁1号线运营前的最后一次“大考”。

18日，洛阳市轨道交通1号线初期运营前安全评估会拉开帷幕，这是地铁1号线运营前的最后一次“大考”。

初期运营前安全评估是对轨道交通开通运营条件的最后一次系统检验和科学评价。根据国务院、交通运输部关于城市轨道交通初期运营前安全评估的相关规定，通过安全评估后，方可依法办理初期运营手续。

洛阳市是中西部地区非省会城市中，第一个建设地铁的城市。目前，洛阳地铁1号线已完成三个月的试运行，开通初期运营在即。1号线覆盖了洛北地区东西向主要客流，全线设车站19座，全长为25.342公里，平均站间距为1.38公里。

专家组分成5个组对工程实体及内业分别进行检测、踏勘与审核，对洛阳市城市轨道交通1号线初期运营前各项准备工作进行全面评估。（洛报融媒记者 李东慧 通讯员 孙亚军 郭炫叶）