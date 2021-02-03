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最新出炉！洛阳消费者满意度名列全国第27位
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.18 19:39

　　今日洛报融媒记者从洛阳市消协获悉，近日中国消费者协会发布2020年全国100个城市消费者满意度测评报告，根据2020年消费者满意度调查结果，洛阳总分达81.84分，在全国排名中名列第27位，在24个中部城市中排名第二，9个华中区域城市中排名第一。

　　据了解，中消协从2017年组织开展城市消费者满意度测评工作，其目的是希望通过满意度测评，真实反映消费者对于消费市场的评价和需求，查找和分析影响消费满意度提升的问题和短板，为各地政府及有关部门加强消费环境建设提供参考意见。本次测评工作的具体调查实施于2020年10月至12月在全国100个城市同步展开，测评结果显示，2020年全国100个城市消费者满意度综合得分为79.32分，总体处于良好水平，并连续呈现稳步上升态势。

　　根据调查结果，100个城市中，有92个城市满意度得分提高。其中，洛阳市得分提高最多，达11.48分。

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[ 责任编辑：赵彤彤]
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