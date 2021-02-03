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应天门、九洲池、栾川抱犊寨加入洛阳旅游年票景区
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2021.03.18 17:15

　　洛报融媒记者刚刚从洛阳市旅游年票管理办公室获悉，自2021年3月20日起，隋唐洛阳城应天门遗址博物馆、隋唐洛阳城九洲池遗址公园、栾川抱犊寨3个景区加入洛阳旅游年票景区。

　　原新安县有生工矿游、黄河神仙湾、伊川县范园3个景区退出洛阳旅游年票景区。

　　●隋唐洛阳城应天门遗址博物馆

隋唐洛阳城应天门遗址博物馆 曾宪平 摄

　　应天门是隋唐洛阳城宫城正南门，先后历经隋、唐、五代、北宋等4个时期，沿用530余年。应天门是当时朝廷举行重大国事庆典和外交活动的场所，见证了隋炀帝杨广入主东都、唐高宗诏释百济扶余王、女皇登基称帝、唐玄宗接见日本第八次遣唐使等重大历史事件。

　　应天门遗址博物馆主要展陈区域有六层。一楼为序厅和遗址层，二楼和一楼之间的夹层为遗址栈道；二楼为平台广场和城门；三楼为业态规划区，四、五、六楼为紫微观仿唐复原厅。

　　一入夜，应天门3D灯光投影秀则以流光溢彩的视觉效果，为游客呈现了一道光影盛宴。

　　地址：洛阳市定鼎南路与凯旋东路交叉口

　　●隋唐洛阳城九洲池遗址公园

隋唐洛阳城九洲池遗址公园 曾宪平 摄

　　九洲池是隋唐洛阳城宫城内一处重要的池苑建筑，也是武则天时期的皇家园林，荟萃了隋唐宋三个园林建筑艺术的精华，可谓中国古代皇家园林的杰出典范。

　　为保护展示珍贵遗址，传承历史文脉，洛阳市实施了九洲池遗址保护展示工程。景区自2019年4月开园以来，很快吸引了游客的目光，也成为洛阳的网红打卡地。

　　地址：洛阳市西工区定鼎北路与唐宫中路交叉口西北角

　　●栾川抱犊寨

栾川抱犊寨 徐文波 摄

　　“孤峰拔地起，深山藏古寨”。抱犊寨景区平均海拔1800米，古寨被群山环绕，周围皆百丈悬崖，东门为当年古寨唯一上山之路，曲折坎坷。

　　景区主要分三大景点区域：东门红色教育游、北门绿色风光游、寨中豫西民俗文化游。在这里可以观日出，看云海，听松林涛声，闻鸟语花香，是个放松身心的好去处。

　　地址：洛阳市栾川县三川镇

　　（洛报融媒记者 李冰）
[ 责任编辑：席倩倩]
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